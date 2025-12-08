新聞眼／賴總統「草螟仔弄雞公」 無助區域降溫

有人形容日相高市早苗，「凡中國大陸的紅線必踩」。出任日本首相十天後，十月三十一日藉出席南韓ＡＰＥＣ峰會之機，高市首度與大陸國家主席習近平會面。會後高市告訴媒體，她向習表達對中共在南海的行動，以及香港、新疆局勢的嚴重關切。

一周後，高市更踩到中共一再強調「核心利益中的核心」—台灣問題這條紅線，而且即便北京不斷從外交、經濟、軍事、輿論等面向加大施壓，高市依然堅持不撤回先前涉台發言。

於是在中日此次僵局即將滿月的前一天，解放軍採取更具挑釁意味的行動：共軍殲─十五戰機六日在沖繩本島東南方公海上空，兩度以雷達照射正執行防空識別任務的日本Ｆ—十五戰機。日媒稱，這意味共軍已完成發射前準備。北京這一作為無疑進一步升高當前中日緊張情勢。

中日關係陷入二○一二年九月日本政府將釣魚台列嶼國有化後近十三年最嚴重的危機，此次風波非台灣引起，卻是因台灣而起，這也是中日建交半個多世紀來，首次直接因台灣而引發的激烈衝突。為了台灣自身安全與區域穩定，台灣本應低調謹慎，偏偏賴清德總統卻是一再「草螟仔弄雞公」，看到北京痛點就要戳一下。

賴總統一連串刻意為之的言行，讓北京對其批判又出現新詞：「媚日謀獨」。且不論高市或日本政府是否真樂見這種舌尖上的支持，一方面編列龐大預算採購武器，一方面又時不時言語刺激北京，絕對無益於台灣的安全，也無助於中日緊張情勢的降溫。