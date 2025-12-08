時隔8年 中俄舉行反飛彈聯合演習

在中日關係高度緊張之際，時隔八年，中俄近日再度舉行反飛彈聯合演習。大陸國防部六日晚上十時發布，十二月上旬，中俄兩軍在俄羅斯境內舉行第三次反飛彈聯合演習。新聞稿稱，「此次聯演不針對第三方，與當前國際和地區局勢無關」。

值得注意，中共政治局委員兼外長王毅才在上周赴莫斯科會見俄羅斯外長拉夫羅夫，王毅當時稱，中俄一致同意堅定維護二戰勝利成果，堅決遏止日本極右勢力破壞地區和平穩定、企圖再軍事化的挑釁行徑。

儘管中共聲稱此次聯合演習不針對第三方，不過針對日本政府日前宣布計畫在與那國島部署中程飛彈，大陸國防部發言人蔣斌在回應相關問題時就曾警告，解放軍有強大的能力、可靠的手段打敗一切來犯之敵，日方膽敢越雷池半步，給自己招事惹事，必將付出慘痛代價。

這次是暌違八年，中俄兩軍再次舉行反飛彈聯合演習，也是雙方舉行的第三次反飛彈聯合演習。根據公開資料，第二次反飛彈聯合演習在二○一七年十二月於北京舉行，演習名稱為「空天安全─二○一七」。當時背景為美國在南韓部署薩德反飛彈系統，引起北京強烈反彈。