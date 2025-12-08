聽新聞
時隔8年 中俄舉行反飛彈聯合演習

聯合報／ 記者林則宏／綜合報導

在中日關係高度緊張之際，時隔八年，中俄近日再度舉行反飛彈聯合演習。大陸國防部六日晚上十時發布，十二月上旬，中俄兩軍在俄羅斯境內舉行第三次反飛彈聯合演習。新聞稿稱，「此次聯演不針對第三方，與當前國際和地區局勢無關」。

值得注意，中共政治局委員兼外長王毅才在上周赴莫斯科會見俄羅斯外長拉夫羅夫，王毅當時稱，中俄一致同意堅定維護二戰勝利成果，堅決遏止日本極右勢力破壞地區和平穩定、企圖再軍事化的挑釁行徑。

儘管中共聲稱此次聯合演習不針對第三方，不過針對日本政府日前宣布計畫在與那國島部署中程飛彈，大陸國防部發言人蔣斌在回應相關問題時就曾警告，解放軍有強大的能力、可靠的手段打敗一切來犯之敵，日方膽敢越雷池半步，給自己招事惹事，必將付出慘痛代價。

這次是暌違八年，中俄兩軍再次舉行反飛彈聯合演習，也是雙方舉行的第三次反飛彈聯合演習。根據公開資料，第二次反飛彈聯合演習在二○一七年十二月於北京舉行，演習名稱為「空天安全─二○一七」。當時背景為美國在南韓部署薩德反飛彈系統，引起北京強烈反彈。

牆外文摘／戳破習近平的泡泡？從高市早苗「台灣有事」論看北京對台策略

《紐約時報》發表文章《高市早苗戳破了習近平的台灣戰略幻象》，作者Craig Singleton指出，多年來，中國持續對台灣實施緩慢的外交經濟擠壓，同時配合近乎每日的軍事演習和虛假信息攻勢…

日本自衛隊機「2度遭大陸戰機雷達照射」 高市：極令人遺憾

路透和共同社7日報導，對日本自衛隊機6日遭中國大陸戰鬥機雷達照射，日本首相高市早苗7日說，此事極令人遺憾，要求中方防止再...

中日戰機事件 專家：共機挑釁 恐洩情報

中共航空母艦遼寧號在太平洋進行操演，日本防衛大臣小泉進次郎指控，遼寧號艦上的殲─十五戰機，曾以雷達照射日本自衛隊的Ｆ—十...

戰機事件 日召中國大使抗議 北京稱被「倒打一耙」

日本外務省說，外務事務次官船越健裕七日在外務省召見中國駐日大使吳江浩，就中共軍機以雷達照射日本自衛隊戰機一事表達抗議。

新聞眼／賴總統「草螟仔弄雞公」 無助區域降溫

有人形容日相高市早苗，「凡中國大陸的紅線必踩」。出任日本首相十天後，十月三十一日藉出席南韓ＡＰＥＣ峰會之機，高市首度與大...

