高市涉台言論僵局滿月 大陸反制日本打出稀土牌

經濟日報／ 國際中心／綜合外電
日本首相高市早苗 （美聯社）
讀賣新聞報導，日本企業向中國大陸申請稀土出口的審批流程正慢於往常，原因可能是日本首相高市早苗在11月7日發表的「台灣有事」論，引發與中國大陸的外交爭端所致，也顯示北京似乎在爭議爆發一個月後，打出「稀土牌」。

高市11月7日在國會答詢時，表示「台灣有事」可被視為威脅日本存亡的事件，暗示自衛隊可出兵，引發中國大陸強烈不滿，儘管高市屢次澄清這是假設情況、日本無權決定台灣的法律地位等，北京依然態度強硬，實質中止進口日本水產品、呼籲民眾暫時不要到日本旅遊，及非正式地實施「禁日令」等。

讀賣新聞報導，知情人士透露，日本企業向中國大陸申請稀土出口的審批過程，比以往還要更久。消息來源表示，中國大陸對日本的關鍵礦產（包括稀土）出口許可審批流程，已不斷延宕，「現在要認定延宕是因為中國有意對日本施壓、或讓日本難堪，還言之過早」，另一位消息人士則認為北京是用稀土供應施壓日本。

此外，英國金融時報（FT）報導，日本已向美國針對這起爭端中、美國對高市的支持不足表達挫折感，日本駐美大使山田重夫已敦促美國，加強公開聲援高市。

美國駐日本大使葛拉斯（George Glass）11月表示，川普及其團隊「全力支持」高市早苗，此外幾乎未見更多直接的公開支持。一位日本官員表示，東京雖認為美國對日承諾並未動搖，但日本對於華府高層官員缺乏公開聲援，深感失望。

曾任白宮國安會中國事務主任的韋德寧（Dennis Wilder）表示：「白宮與國務院都未公開支持高市首相，不僅令人費解，也勢必令東京與台北兩地擔憂。」

在前美國總統拜登政府任內出任美國駐中大使的伯恩斯（Nicholas Burns）表示，日本是美國在印太地區不可或缺的盟友，在中方企圖恐嚇高市早苗、削弱美日同盟之際，高市早苗理應獲得美國充分的公開聲援。」

有觀察人士認為，美方未能給日方更多支持，頗為諷刺，因美國國防部國防部政策次長柯伯吉（Elbridge Colby）曾敦促日本，在台海局勢升溫時，應明確界定自身角色。

