日方召見陸大使抗議雷達照射 高市早苗「深感遺憾」：將冷靜應對

日本外務省今天召見中國駐日本大使吳江浩，就中國軍機對日本自衛隊戰機進行雷達照射一事表達強烈抗議。日本首相高市早苗今天下午赴石川縣視察能登半島地震災區後表示，「對於發生此事深感遺憾，日本將冷靜且堅定地應對」。

日本東京放送電視台（TBS）與讀賣新聞報導，日本外務省事務次官船越健裕下午召見吳江浩，針對中國殲-15戰機（J-15）昨天下午在沖繩本島東南方的公海上空，兩度以雷達照射日本自衛隊F-15戰鬥機，向中方提出嚴正抗議。

報導指出，船越表示，對於發生如此危險的行為極為遺憾，嚴正要求中方防止再度發生。

對於自衛隊戰機遭雷達照射，中國軍方發言人反駁稱「日方的主張與事實不符」。

另一方面，根據東京的中國大使館說法，吳江浩也向船越強烈抗議，主張「日本自衛隊機干擾了中國軍隊的訓練」。

此外，吳江浩還表示，「日方發表與事實完全不符的消息，渲染事態，引導輿論走向錯誤的方向，這種作法極不負責任」，「要求日方立即停止中傷，嚴格管理現場行動」，同時也要求防止再度發生類似情況。

與此同時，日本在野黨也公開批評中國軍機的行為。立憲民主黨代表野田佳彥今天在滋賀縣米原市被媒體詢問時表示，「這是極為危險的行為，過分挑釁」。

野田說，無法判斷此事是否與日本首相高市早苗在國會中提出「台灣有事可能被認定為日本存亡危機事態」的答詢有所關聯，但他強調「不論理由是什麼，（中國軍機）都不應做出這種行為」。