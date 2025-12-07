聽新聞
日方召見陸大使抗議雷達照射 高市早苗「深感遺憾」：將冷靜應對

中央社／ 東京7日專電
日本首相高市早苗。美聯社
日本首相高市早苗。美聯社

日本外務省今天召見中國駐日本大使吳江浩，就中國軍機對日本自衛隊戰機進行雷達照射一事表達強烈抗議。日本首相高市早苗今天下午赴石川縣視察能登半島地震災區後表示，「對於發生此事深感遺憾，日本將冷靜且堅定地應對」。

日本東京放送電視台（TBS）與讀賣新聞報導，日本外務省事務次官船越健裕下午召見吳江浩，針對中國殲-15戰機（J-15）昨天下午在沖繩本島東南方的公海上空，兩度以雷達照射日本自衛隊F-15戰鬥機，向中方提出嚴正抗議。

報導指出，船越表示，對於發生如此危險的行為極為遺憾，嚴正要求中方防止再度發生。

對於自衛隊戰機遭雷達照射，中國軍方發言人反駁稱「日方的主張與事實不符」。

另一方面，根據東京的中國大使館說法，吳江浩也向船越強烈抗議，主張「日本自衛隊機干擾了中國軍隊的訓練」。

此外，吳江浩還表示，「日方發表與事實完全不符的消息，渲染事態，引導輿論走向錯誤的方向，這種作法極不負責任」，「要求日方立即停止中傷，嚴格管理現場行動」，同時也要求防止再度發生類似情況。

與此同時，日本在野黨也公開批評中國軍機的行為。立憲民主黨代表野田佳彥今天在滋賀縣米原市被媒體詢問時表示，「這是極為危險的行為，過分挑釁」。

野田說，無法判斷此事是否與日本首相高市早苗在國會中提出「台灣有事可能被認定為日本存亡危機事態」的答詢有所關聯，但他強調「不論理由是什麼，（中國軍機）都不應做出這種行為」。

日本自衛隊機「2度遭大陸戰機雷達照射」 高市：極令人遺憾

無視北京「自肅令」！日本鎌倉、箱根陸客人潮不滅 業者曝：自由行沒在怕

金融時報：日中關係緊張 東京盼美國公開表態支持

外媒曝日中爭議川普政府曾承諾力挺日本 結果僅發1貼文令東京超挫敗

牆外文摘／戳破習近平的泡泡？從高市早苗「台灣有事」論看北京對台策略

《紐約時報》發表文章《高市早苗戳破了習近平的台灣戰略幻象》，作者Craig Singleton指出，多年來，中國持續對台灣實施緩慢的外交經濟擠壓，同時配合近乎每日的軍事演習和虛假信息攻勢…

日本自衛隊機「2度遭大陸戰機雷達照射」 高市：極令人遺憾

路透和共同社7日報導，對日本自衛隊機6日遭中國大陸戰鬥機雷達照射，日本首相高市早苗7日說，此事極令人遺憾，要求中方防止再...

共機雷達照射日戰機 日相高市抗議

日本七日指控中共解放軍殲—十五戰機六日在沖繩本島東南方公海上空，兩度以雷達照射執行防空識別任務的航空自衛隊Ｆ—十五戰機。...

日方召見陸大使抗議雷達照射 高市早苗「深感遺憾」：將冷靜應對

日本外務省今天召見中國駐日本大使吳江浩，就中國軍機對日本自衛隊戰機進行雷達照射一事表達強烈抗議。日本首相高市早苗今天下午...

日戰機遭共機雷達照射…陸升高回應駐日大使抗議 反指日「倒打一耙」

日本自衛隊戰機6日兩度遭中國航艦遼寧號艦載機以雷達照射，日本防衛大臣小泉進次郎稍早向中方強烈抗議，中國最新回應也升高層級...

無視北京「自肅令」！日本鎌倉、箱根陸客人潮不滅 業者曝：自由行沒在怕

日本首相高市早苗日前在國會針對「台灣有事」發表言論，引發北京強烈不滿，中日官方關係陷入冰點，大陸政府甚至發出赴日旅遊「自肅」的通知。然而，政治上的寒冬似乎未波及民間交流，位於神奈川縣的《灌籃高手》聖地、箱根溫泉等地，依然可見大批大陸遊客身影。

