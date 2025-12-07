牆外文摘／戳破習近平的泡泡？從高市早苗「台灣有事」論看北京對台策略

《紐約時報》發表文章《高市早苗戳破了習近平的台灣戰略幻象》，作者Craig Singleton指出，多年來，中國持續對台灣實施緩慢的外交經濟擠壓，同時配合近乎每日的軍事演習和虛假信息攻勢。這些行動始終游走在可能引發美日盟友介入的紅線邊緣。中國的目標很明確：讓台灣人民相信抵抗是徒勞的，投降是避免災難性衝突的唯一途徑。

然而，日本首相高市早苗的言論戳破了這種邏輯。由於駐日美軍基地是應對中國侵略的核心力量，她的言論是在警告北京，若大幅加強對台施壓，極可能招致盟友聯合反擊。這種前景令北京深感不安，幾十年來，北京一直試圖阻止台灣的安全被視為一項共同的地區責任。

作者認為，高市早苗發表聲明的時機還加劇了中國另一個更深層次的擔憂。北京需要在國內公眾面前控制敘事，這增加了更多的波動性。每當中共面臨外部挑戰時，就會煽動國內的民族主義憤怒情緒。而這一次涉及日本，一個特別容易點燃中國怨恨情緒的國家，這尤其令人擔憂。像中國現在這樣煽動民族主義情緒，會把中共逼入棘手處境，未來對日本的任何妥協都將被視為背叛了它自己激起的公眾怒火。

強制統的反面不是台獨而是民主

台灣「鏡報」發表文章《不管統或獨都是台灣人的合法夢想》，作者施文儀指出，台灣的政治辯論，常常把「統」與「獨」變成對立的標簽，但真正該被批判的只有一件事──強制統。不論是中國提出的「和平統一」、或習近平一再重申的「不放棄武力」，以及國共同調的「堅決反對台獨」，其本質完全一致：都是剝奪台灣人民選擇權的強制統，只是換個說法。強制統的反面不是台獨，也不是統一，而是民主。

作者認為，問題不在於主張統一，而在於否定人民做統或獨的夢的自由。中共以武力威懾台獨，國民黨又怪罪提升軍購與喊台獨惹禍，民進黨則被說成「草蜢仔弄雞公」，好像台灣做了什麼，中國才會打台灣；這類「強制不獨」的論述，本質與威權毫無二致。民主國家的原則很簡單：人民的夢，不論他人喜不喜歡，都應該被尊重。

文章說，台灣的政治光譜非常多元而寬廣。有人想自然統，也就是維持現狀後，有朝一日以中華民國的形式「統一中國」。這在台灣只是基於歷史與民族情感所形成的夢，在中國卻被列為台獨之一。也有少數人主張強制統、立即統，但只要不拿紅錢鼓吹、未違法，仍然屬於民主社會容許的言論；另有希望台灣成為美國第51州的「美統」，以及懷念日治時期、主張台灣作為日本「南海道」的「日統」。這些都沒有對錯，只是民主社會裡自然存在的多樣性。更多人是「天然獨」，也就是維持現狀下，讓中華民國在台灣繼續存在、繼續繁榮自由；隨著新生代越來越多以台灣作為自然認同，最終很自然地走向國家正常化。這同樣是一種夢，一種來自生活經驗、身份認同與價值選擇的夢。

應對中國打壓，台灣應加強國際制度互信

台灣「上報」發表文章《中國對台各領域步驟看似分散 卻指向同一策略》，作者張亞柔指出，北京各項對台策略動作，使台灣面臨更多壓力，但也讓國際社會更清楚看到區域治理與制度互信的重要性。

作者說，北京在政治、經貿、民航、法律等不同領域采取一連串行動，看似分散，卻指向同一策略：在制度邊界上，逐步推動單方面的框架，使台灣的空間被動縮小。這種方式並非源於單一事件，而是透過積累達成效果。對台灣而言，其挑戰並不僅是「回應每一次事件」，而在於長期維持社會韌性、政策一致性與國際合作網絡。

DW中文有Instagram！歡迎搜尋dw.chinese，看更多深入淺出的圖文與影音報道。

© 2025年德國之聲版權聲明：本文所有內容受到著作權法保護，如無德國之聲特別授權，不得擅自使用。任何不當行為都將導致追償，並受到刑事追究。

【 本文章由德國之聲授權提供】