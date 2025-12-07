日本自衛隊機「2度遭大陸戰機雷達照射」 高市：極令人遺憾
路透和共同社7日報導，對日本自衛隊機6日遭中國大陸戰鬥機雷達照射，日本首相高市早苗7日說，此事極令人遺憾，要求中方防止再度發生，日方將冷靜而堅決應對。
日本防衛省7日凌晨已在臨時記者會說，在日本近海航行的中國航艦「遼寧號」上起飛的戰鬥機，6日兩度對日本自衛隊機進行雷達照射。防衛大臣小泉進次郎說，「這是超出航空器安全飛行所需範圍的危險行為，對此類事件發生感到極為遺憾。我們已向中方強烈抗議，並嚴正要求防止再次發生」。
自衛隊機以往曾遭地面或艦艇雷達照射，但這是首次遭到中國軍用航空器雷達照射並對外公布。
