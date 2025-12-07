無視北京「自肅令」！日本鎌倉、箱根陸客人潮不滅 業者曝：自由行沒在怕

日本首相高市早苗日前在國會針對「台灣有事」發表言論，引發北京強烈不滿，中日官方關係陷入冰點，大陸政府甚至發出赴日旅遊「自肅」的通知。然而，政治上的寒冬似乎未波及民間交流，位於神奈川縣的《灌籃高手》聖地、箱根溫泉等地，依然可見大批大陸遊客身影。

根據日媒報導，距離高市早苗發表相關答辯已過一個月，儘管中日政府間的摩擦恐將長期化，但神奈川縣內的觀光熱點依舊熱鬧非凡。在動漫《灌籃高手》片頭曲中出現的經典場景「江之島電鐵鎌倉高校前站」平交道，近日仍擠滿了爭相拍照的訪日大陸遊客。一名來自大陸北方的20多歲男性遊客表示，雖然大陸政府發布了渡航自肅通知，但「想來日本旅遊的大陸人還是很多」，他自己也因開始學習日語，決心親自造訪這片美景。

同樣的情況也發生在知名溫泉區箱根，一名帶著妻兒旅遊的41歲大陸男性手提伴手禮，開心地表示半年前就規劃了為期一周的東京、神奈川與靜岡之旅，雖然對於「旅遊自肅」話題避而不談，但另一名遊客直言：「政治與生活不完全是一回事，無論日本或大陸，都有許多熱愛和平的人。」

針對陸客現況，箱根當地的商家觀察指出，雖然團體遊客確實減少，但個人自由行（FIT）的旅客並未受太大影響。在箱根湯本經營雜貨店的老闆表示影響微乎其微，另一家伴手禮店店主則透露，雖然陸客團變少，但反倒有許多日本國內遊客認為「現在箱根比較空」而選擇來訪，整體業績不降反升。

不過，經營三家飯店的小田急Resorts社長原真示坦言，確實有出現部分陸客取消訂房的狀況，但空缺很快就被日本客填補，目前尚未造成實質衝擊，但他語帶保留地表示，接下來的農曆春節（春節）連假才是關鍵，屆時陸客回流狀況仍需密切觀察。