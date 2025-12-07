金融時報：日中關係緊張 東京盼美國公開表態支持

快訊

中央社／ 華盛頓/東京7日綜合外電報導
日本首相高市早苗（右）10月28日與美國總統川普（左）在東京舉行雙邊會談。路透
「金融時報」（Financial Times）今天報導，日中關係最近因日本首相高市早苗在國會有關台海情勢的詢答趨於緊張，而日方對美國聲援不足感到不滿，已敦促美方在公開場合給予更明確支持。

高市早苗11月7日在國會表示，若「台灣有事」伴隨對方使用武力的情況，有可能構成安全保障法制中，日本能夠行使集體自衛權的「存亡危機事態」，這番言論引發中國強烈抨擊並祭出經濟反制措施。

「金融時報」報導指出，根據美國與日本現任及前任官員說法，中日緊張升溫之際，日方認為，美國高層官員給予日本的支持不足。

知情人士透露，日本駐美大使山田重夫已要求川普政府加強對東京的公開聲援力度。

美國並非毫無表態：美國駐日本大使葛拉斯（George Glass）上月告訴媒體，川普及其團隊「會全力支持」高市早苗。然而，除此之外，幾乎未見更多直接的公開支持。

一位日本官員表示，東京方面不認為美國對日承諾有所動搖，但他補充說，對於華府高層官員缺乏公開聲援，日方深感失望。

前白宮日本事務高層官員強斯東（Christopher Johnstone）指出，華府本應對高市早苗「台灣有事」的表述作出正面回應。

現任職於策略諮詢公司亞洲集團（The Asia Group）的強斯東說：「這是日本首相對日本在台灣緊急情勢中、對美國所負義務最清晰的說法。」

「撇開是否適合公開表述不談，華府本應對此予以正面回應。然而，除了美國駐東京大使館的相關訊息外，華府大致保持沉默。」

有觀察人士認為，美方反應薄弱頗為諷刺，因美國戰爭部次長柯伯吉（Elbridge Colby）過去曾敦促日本，在台海局勢升高時應明確界定自身角色。

儘管川普與高市早苗在10月於東京建立起良好關係，但他本人並未對高市早苗提供任何公開聲援。當被問及日本要求更多支持時，白宮僅指出川普曾形容他與高市早苗的關係「非常好」。國務院則將重點引向發言人在X平台上的貼文。

曾任白宮國安會中國事務主任的韋德寧（Dennis Wilder）表示：「白宮與國務院對首相高市早苗至今沒有公開表達支持，不僅令人費解，也勢必令東京與台北兩地擔憂。」

在前美國總統拜登政府任內出任美國駐中大使的伯恩斯（Nicholas Burns）表示，日本是美國在印太地區不可或缺的盟友，在中方企圖恐嚇高市早苗、削弱美日同盟之際，高市早苗理應獲得美國充分的公開聲援。」

日本駐美大使館婉拒置評。

高市早苗 台灣有事

