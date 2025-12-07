中國軍機雷達照射日本F-15 分析：如同拔刀極為挑釁

快訊

中央社／ 東京7日專電

日本防衛省今天凌晨罕見召開臨時記者會，公布在日本近海航行的中國航空母艦「遼寧號」上起飛的戰鬥機，昨天兩度對日本自衛隊軍機進行雷達照射。這是防衛省首次公布自衛隊機遭到中國軍機雷達照射。分析指出，這是如同「拔刀、亮出刀刃」的高度挑釁行為。

根據防衛省，昨天下午4時32分至35分之間，從遼寧號起飛的殲-15戰機（J-15）於沖繩本島東南方的公海上空，對航空自衛隊的F-15戰鬥機進行了間歇性的雷達照射。其後，下午6時37分至7時8分之間，另一架F-15戰機也遭到中國軍機的間歇性雷達照射。

根據日本東京放送電視台（TBS）報導，兩架自衛隊機均探測到雷達照射信號，當時雙方戰鬥機之間的距離，遠在肉眼可見範圍之外。自衛隊機及飛行員均未受到損害。

防衛大臣小泉進次郎今天凌晨召開臨時記者會，表示「這是超出航空器安全飛行所需範圍的危險行為，對於此類事件的發生感到極為遺憾。我們已向中方強烈抗議，並嚴正要求防止再次發生」。

防衛省指出，「雖然避免預判中國的意圖，但就算是基於安全因素要確認位置關係，也沒有必要像這次這樣進行間歇性的雷達照射」，強調「這是超出安全飛行所需的危險行為」。

遼寧號自5日起被確認在沖繩近海航行，昨天上午與3艘飛彈驅逐艦一起通過沖繩本島與宮古島之間海域，向太平洋航行。日方由於確認到戰機與直升機起降，航空自衛隊的F-15緊急升空，負責警戒是否有侵犯日本領空的情形。

防衛省表示，自衛隊機過去曾遭地面或艦艇的雷達照射，但這是首次遭到中國軍用航空器雷達照射並對外公布。

戰鬥機的雷達除了在射擊階段用於鎖定目標之外，也可以用於搜尋等各種用途。然而，由於這次是在一定時間內、呈現間歇性照射，防衛省判斷是以自衛隊機為目標的危險行為。

日本軍事媒體解說，防衛省在天亮前的凌晨召開記者會發表這則消息，相當罕見。根據防衛省公布資料，這意味著自衛隊機遭到中國軍機雷達鎖定（lock-on）。

戰機的「鎖定」指的是在發射空對空飛彈前的準備階段，將雷達從廣範圍搜尋模式，切換為對目標集中照射的瞄準模式。自衛隊機能夠偵測到這種模式並觸發警報。

也就是說，防衛省說的「受到雷達照射」並非一般的搜索模式（這類不會引發鎖定警報），而是指瞄準模式的雷達照射。外界普遍認為，中國軍機為了威嚇自衛隊機，故意進行雷達鎖定。

大約半年前，海上自衛隊哨戒機（海上巡邏機）6月在太平洋國際水域上空，曾遭中國航空母艦「山東號」搭載的殲-15戰機逼近，進行威嚇飛行。但這次面對的是F-15戰鬥機，因此中國改以雷達鎖定作為威嚇手段。

分析指出，中國本來可以使用例如釋放熱焰彈等威嚇方式，但卻使用雷達鎖定這種等同「拔刀、亮出刀刃」的高度挑釁行為，可能是因為日本首相高市早苗上個月在國會關於「台灣有事」的相關答詢，中方為了展現更強硬態度，而採取了更為粗暴的軍事恫嚇手段。

高市早苗 台灣有事

相關新聞

外媒曝日中爭議川普政府曾承諾力挺日本 結果僅發1貼文令東京超挫敗

金融時報報導，日本與中國大陸持續處於僵局，美國川普政府一度應日方要求，同意發表強而有力的聲明，更公開表態支持東京，最後卻...

日中「台灣有事」僵局將滿月！日媒爆料：陸疑祭出稀土牌

日本首相高市早苗11月7日在國會答詢拋出「台灣有事」言論，引發中國大陸強烈反彈而頻頻出招。讀賣新聞6日報導，這番言論即將...

中國殲-15雷達照射日F-15 日澳防長會談重申合作

日本防衛大臣小泉進次郎今天上午在東京與澳洲國防部長馬勒斯會談，向對方說明昨天發生的中國軍機對日本自衛隊戰機進行雷達照射一...

陸反控日本自衛隊飛機 多次抵近共軍訓練海空域滋擾

日本防衛省7日表示，從中共航空母艦遼寧艦起飛的解放軍戰機，6日兩度對日本自衛隊戰機進行雷達照射。對此，中國人民解放軍海軍...

危險行為！陸殲-15雷達照射日本自衛隊F-15 日防衛大臣：強烈抗議

日本經濟新聞報導，日本防衛省7日表示，中國大陸殲-15戰機6日在沖繩本島東南方公海上空，兩度以雷達照射正執行防空識別任務...

高市「台灣有事」發言未引發中國民眾抵制日貨 港媒曝原因「沒必要」

日本首相高市早苗11月初的「台灣有事」相關發言，使中日緊張情勢再度升高。按照過往經驗，兩國關係緊繃時，中國大陸民間常會出...

