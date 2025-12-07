中國軍機雷達照射日本F-15 分析：如同拔刀極為挑釁

日本防衛省今天凌晨罕見召開臨時記者會，公布在日本近海航行的中國航空母艦「遼寧號」上起飛的戰鬥機，昨天兩度對日本自衛隊軍機進行雷達照射。這是防衛省首次公布自衛隊機遭到中國軍機雷達照射。分析指出，這是如同「拔刀、亮出刀刃」的高度挑釁行為。

根據防衛省，昨天下午4時32分至35分之間，從遼寧號起飛的殲-15戰機（J-15）於沖繩本島東南方的公海上空，對航空自衛隊的F-15戰鬥機進行了間歇性的雷達照射。其後，下午6時37分至7時8分之間，另一架F-15戰機也遭到中國軍機的間歇性雷達照射。

根據日本東京放送電視台（TBS）報導，兩架自衛隊機均探測到雷達照射信號，當時雙方戰鬥機之間的距離，遠在肉眼可見範圍之外。自衛隊機及飛行員均未受到損害。

防衛大臣小泉進次郎今天凌晨召開臨時記者會，表示「這是超出航空器安全飛行所需範圍的危險行為，對於此類事件的發生感到極為遺憾。我們已向中方強烈抗議，並嚴正要求防止再次發生」。

防衛省指出，「雖然避免預判中國的意圖，但就算是基於安全因素要確認位置關係，也沒有必要像這次這樣進行間歇性的雷達照射」，強調「這是超出安全飛行所需的危險行為」。

遼寧號自5日起被確認在沖繩近海航行，昨天上午與3艘飛彈驅逐艦一起通過沖繩本島與宮古島之間海域，向太平洋航行。日方由於確認到戰機與直升機起降，航空自衛隊的F-15緊急升空，負責警戒是否有侵犯日本領空的情形。

防衛省表示，自衛隊機過去曾遭地面或艦艇的雷達照射，但這是首次遭到中國軍用航空器雷達照射並對外公布。

戰鬥機的雷達除了在射擊階段用於鎖定目標之外，也可以用於搜尋等各種用途。然而，由於這次是在一定時間內、呈現間歇性照射，防衛省判斷是以自衛隊機為目標的危險行為。

日本軍事媒體解說，防衛省在天亮前的凌晨召開記者會發表這則消息，相當罕見。根據防衛省公布資料，這意味著自衛隊機遭到中國軍機雷達鎖定（lock-on）。

戰機的「鎖定」指的是在發射空對空飛彈前的準備階段，將雷達從廣範圍搜尋模式，切換為對目標集中照射的瞄準模式。自衛隊機能夠偵測到這種模式並觸發警報。

也就是說，防衛省說的「受到雷達照射」並非一般的搜索模式（這類不會引發鎖定警報），而是指瞄準模式的雷達照射。外界普遍認為，中國軍機為了威嚇自衛隊機，故意進行雷達鎖定。

大約半年前，海上自衛隊哨戒機（海上巡邏機）6月在太平洋國際水域上空，曾遭中國航空母艦「山東號」搭載的殲-15戰機逼近，進行威嚇飛行。但這次面對的是F-15戰鬥機，因此中國改以雷達鎖定作為威嚇手段。

分析指出，中國本來可以使用例如釋放熱焰彈等威嚇方式，但卻使用雷達鎖定這種等同「拔刀、亮出刀刃」的高度挑釁行為，可能是因為日本首相高市早苗上個月在國會關於「台灣有事」的相關答詢，中方為了展現更強硬態度，而採取了更為粗暴的軍事恫嚇手段。