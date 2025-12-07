陸反控日本自衛隊飛機 多次抵近共軍訓練海空域滋擾

快訊

聯合報／ 記者黃雅慧／即時報導
中日6日發生軍事爭端，解放軍7日中午反控日本自衛隊飛機多次抵近中國海軍訓練海空域「滋擾」，嚴重影響中方正常訓練。圖為2024年10月下旬，遼寧艦編隊開展遠海實戰化訓練資料照。（中新社）
中日6日發生軍事爭端，解放軍7日中午反控日本自衛隊飛機多次抵近中國海軍訓練海空域「滋擾」，嚴重影響中方正常訓練。圖為2024年10月下旬，遼寧艦編隊開展遠海實戰化訓練資料照。（中新社）

日本防衛省7日表示，從中共航空母艦遼寧艦起飛的解放軍戰機，6日兩度對日本自衛隊戰機進行雷達照射。對此，中國人民解放軍海軍新聞發言人王學猛7日中午反控，日本自衛隊飛機多次抵近中國海軍訓練海空域「滋擾」，嚴重影響中方正常訓練，有關炒作與事實完全不符。

王學猛表示，中國海軍遼寧艦航艦編隊日前在宮古海峽以東海域正常組織艦載戰鬥機飛行訓練，事先公布了訓練海空域。期間，日本自衛隊飛機多次抵近中國海軍訓練海空域滋擾，嚴重影響中方正常訓練，嚴重危及飛行安全。

王學猛稱，日方有關炒作與事實完全不符，嚴正要求日方立即停止汙蔑抹黑，嚴格約束一線行動。中國海軍將依法採取必要措施，堅決維護自身安全和合法權益。

日本防衛大臣小泉進次郎今日凌晨表示，中方6日下午4時32分至35分之間，從遼寧艦起飛的殲-15戰機於沖繩島東南方的公海上空，對日本自衛隊的F-15戰鬥機進行間歇雷達照射，自衛隊軍機當時正在執行針對侵犯領空的應對任務；另一架日本自衛隊F-15戰機其後在6日晚上6時37分至7時08分之間，亦遭到中國軍機照射。據知，日本自衛隊戰機及飛行員均未有受損。

外媒曝日中爭議川普政府曾承諾力挺日本 結果僅發1貼文令東京超挫敗

金融時報報導，日本與中國大陸持續處於僵局，美國川普政府一度應日方要求，同意發表強而有力的聲明，更公開表態支持東京，最後卻...

日中「台灣有事」僵局將滿月！日媒爆料：陸疑祭出稀土牌

日本首相高市早苗11月7日在國會答詢拋出「台灣有事」言論，引發中國大陸強烈反彈而頻頻出招。讀賣新聞6日報導，這番言論即將...

中國殲-15雷達照射日F-15 日澳防長會談重申合作

日本防衛大臣小泉進次郎今天上午在東京與澳洲國防部長馬勒斯會談，向對方說明昨天發生的中國軍機對日本自衛隊戰機進行雷達照射一...

危險行為！陸殲-15雷達照射日本自衛隊F-15 日防衛大臣：強烈抗議

日本經濟新聞報導，日本防衛省7日表示，中國大陸殲-15戰機6日在沖繩本島東南方公海上空，兩度以雷達照射正執行防空識別任務...

高市「台灣有事」發言未引發中國民眾抵制日貨 港媒曝原因「沒必要」

日本首相高市早苗11月初的「台灣有事」相關發言，使中日緊張情勢再度升高。按照過往經驗，兩國關係緊繃時，中國大陸民間常會出...

