快訊

今大雪！命理師曝「4生肖」年底一飛衝天 第一名事業、桃花、財運全都旺

年改衝擊…國小校長55歲退休擁733張ETF 今年配息達110多萬

獨立樂團震撼彈！吳仕群遭爆涉性侵「離岸流」急發聲除名

聽新聞
0:00 / 0:00

日中「台灣有事」僵局將滿月！日媒爆料：陸疑祭出稀土牌

聯合報／ 編譯盧思綸／即時報導
日本首相高市早苗11月25日與美國總統川普通話後舉行記者會。路透
日本首相高市早苗11月25日與美國總統川普通話後舉行記者會。路透

日本首相高市早苗11月7日在國會答詢拋出「台灣有事」言論，引發中國大陸強烈反彈而頻頻出招。讀賣新聞6日報導，這番言論即將在7日屆滿一個月之際，日本政府相關人士透露，日本企業向中國申請稀土出口許可出現較平常更延遲的情況，尚無法確定是否為北京施壓手段之一，日方正密切關注中方動向。

讀賣引述一名日本政府人士透露，目前包括稀土在內的「重要礦物出口許可手續出現延遲」，而「目前仍無法判斷是否出於中國方面的威嚇而延宕」。

另一名政府人士分析表示：「中國似乎正利用稀土對日本施壓。」

稀土大量應用於電動車、風力發電、工業用機器人馬達等領域，目前中國掌握全球約7成的稀土產量，甚至壟斷部分種類稀土。

讀賣指出，中國若近一步阻擋相關出口，日本製造業將受到重大衝擊。自高市拋出涉台言論後，北京陸續祭出經濟威脅，包括呼籲中國民眾暫赴日本旅遊與暫停日本水產進口，外界也密切關注北京是否會進一步採取更多限制措施。

這篇報導提到，中國商務部發言人4日在記者會再度批評高市言論，並表示：「若日本方面獨斷行事，中方將採取必要措施，所有責任將由日本方面承擔。」言語暗示報復措施。同時強調，中方對稀土是「依法進行出口管理」。

高市早苗 台灣有事

延伸閱讀

卓榮泰歡迎日本偶像來台 黃偉哲：台南耶誕跨年連4年邀日星

高市「台灣有事」發言未引發中國民眾抵制日貨 港媒曝原因「沒必要」

小泉進次郎：日本距台110公里飛彈計畫3年前就訂 北京為何現在跳腳？

中國集結逾百船艦最大規模海上「秀肌肉」 日本官房長官回應了

相關新聞

日中「台灣有事」僵局將滿月！日媒爆料：陸疑祭出稀土牌

日本首相高市早苗11月7日在國會答詢拋出「台灣有事」言論，引發中國大陸強烈反彈而頻頻出招。讀賣新聞6日報導，這番言論即將...

危險行為！陸殲-15雷達照射日本自衛隊F-15 日防衛大臣：強烈抗議

日本經濟新聞報導，日本防衛省7日表示，中國大陸殲-15戰機6日在沖繩本島東南方公海上空，兩度以雷達照射正執行防空識別任務...

高市「台灣有事」發言未引發中國民眾抵制日貨 港媒曝原因「沒必要」

日本首相高市早苗11月初的「台灣有事」相關發言，使中日緊張情勢再度升高。按照過往經驗，兩國關係緊繃時，中國大陸民間常會出...

小泉進次郎：日本距台110公里飛彈計畫3年前就訂 北京為何現在跳腳？

日本防衛大臣小泉進次郎5日在富士電視台晚間新聞節目直播中，回應中國對日本在與台灣相距約110公里的與那國島部署飛彈部隊計...

週刊文春雜誌：日官員透露川普與高市早苗通話時措詞相當嚴厲

日本首相高市早苗11月25日那通與美國總統川普的電話，事後她對通話內容一直三緘其口，僅表示「細節不便透露」，日本政府對外...

日本三大車企11月份在華銷售一升二降 高市早苗言論未形成抵制風潮

在中日關係因日本首相高市早苗言論陷入低谷的時刻，日本汽車在中國大陸銷售似未受到重大影響。不過三大車商中仍有二家出現衰退。...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。