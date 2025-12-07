快訊

台南市女警晚間執勤遭斧頭怪客攻擊濺血 嫌行凶動機曝光

危險行為！陸殲-15雷達照射日本自衛隊F-15 日防衛大臣：強烈抗議

ROG Xbox Ally X電競掌機開箱！恐怖遊戲帶出門玩 環繞音效臨場感驚人

危險行為！陸殲-15雷達照射日本自衛隊F-15 日防衛大臣：強烈抗議

聯合報／ 編譯盧思綸／即時報導
中國殲-15戰鬥機2024年11月10日在廣東省珠海市進行適應性訓練。新華社
中國殲-15戰鬥機2024年11月10日在廣東省珠海市進行適應性訓練。新華社

日本經濟新聞報導，日本防衛省7日表示，中國大陸殲-15戰機6日在沖繩本島東南方公海上空，兩度以雷達照射正執行防空識別任務的航空自衛隊F-15。日方譴責此舉是「危險行為」，已透過外交與防衛部門管道向中方提出強烈抗議，並要求嚴防再發生。

防衛大臣小泉進次郎7日表示，當時由中國航空母艦「遼寧號」起飛的殲-15，以雷達鎖定日方F-15戰鬥機並兩度進行間歇性照射，這已是「超出安全飛行所需範圍」的危險行為。小泉對事件表達「極度遺憾」，並要求北京採取措施防止類似情況再度發生。

防衛省說明，自衛隊戰機兩度遭雷達照射，第一次為下午4時32分至4時35分，第二次為下午6時37分至約7時8分；兩次被雷達照射的為不同的F-15機組。

防衛省強調，所幸事件未造成人員或機體損害。

朝日新聞指出，戰鬥機雷達照射可能屬於「火控雷達」用途，即用於攻擊目標鎖定，也可能只是周邊搜索功能。目前尚不清楚中方意圖。然而防衛省與自衛隊研判，殲-15對F-15進行間歇性照射的情況，不能排除其屬於攻擊前瞄準的火控用途，因此認定此舉超出安全飛行所需範圍，構成危險行為。

另一方面，事件期間中國軍機並未發生侵犯日本領空情況。防衛省相關人士說明：「F-15並未接近到可目視殲-15的距離，雙方保持相當距離。」

防衛省指出，這是日本首次公開中國軍機對自衛隊機進行雷達照射。過去公開的案例則是在海上，中國海軍艦艇曾以火控雷達照射海上自衛隊艦艇或直升機。2013年1月，中國海軍艦艇曾在東海公海上，以射擊用射控雷達照射海上自衛隊護衛艦，引發日本強烈抗議，兩國防務關係因而一度緊張。

高市早苗 台灣有事

延伸閱讀

中國戰機兩度雷達照射日本F-15 日方深夜緊急抗議

卓榮泰歡迎日本偶像來台 黃偉哲：台南耶誕跨年連4年邀日星

盼成為下一個熊本 日本大分縣廳明年將來台招商

小泉進次郎：日本距台110公里飛彈計畫3年前就訂 北京為何現在跳腳？

相關新聞

危險行為！陸殲-15雷達照射日本自衛隊F-15 日防衛大臣：強烈抗議

日本經濟新聞報導，日本防衛省7日表示，中國大陸殲-15戰機6日在沖繩本島東南方公海上空，兩度以雷達照射正執行防空識別任務...

高市「台灣有事」發言未引發中國民眾抵制日貨 港媒曝原因「沒必要」

日本首相高市早苗11月初的「台灣有事」相關發言，使中日緊張情勢再度升高。按照過往經驗，兩國關係緊繃時，中國大陸民間常會出...

小泉進次郎：日本距台110公里飛彈計畫3年前就訂 北京為何現在跳腳？

日本防衛大臣小泉進次郎5日在富士電視台晚間新聞節目直播中，回應中國對日本在與台灣相距約110公里的與那國島部署飛彈部隊計...

週刊文春雜誌：日官員透露川普與高市早苗通話時措詞相當嚴厲

日本首相高市早苗11月25日那通與美國總統川普的電話，事後她對通話內容一直三緘其口，僅表示「細節不便透露」，日本政府對外...

日本三大車企11月份在華銷售一升二降 高市早苗言論未形成抵制風潮

在中日關係因日本首相高市早苗言論陷入低谷的時刻，日本汽車在中國大陸銷售似未受到重大影響。不過三大車商中仍有二家出現衰退。...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。