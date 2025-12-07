中國戰機兩度雷達照射日本F-15 日方深夜緊急抗議

日本防衛省今天表示，從在日本近海航行的中國航空母艦「遼寧號」上起飛的戰鬥機，昨天下午兩度對日本自衛隊戰機進行雷達照射。防衛大臣小泉進次郎今天凌晨召開記者會指出，「這是極其遺憾的行為，已向中方強烈抗議，並嚴正要求防止再次發生」。

根據日本東京放送電視台（TBS）及日本經濟新聞報導，小泉說明，昨天下午4時32分至35分之間，從遼寧號起飛的殲-15戰機（J-15）於沖繩本島東南方的公海上空，對航空自衛隊的F-15戰鬥機進行了間歇性的雷達照射。自衛隊軍機當時正在執行針對侵犯領空的應對任務。

其後，下午6時37分至7時8分之間，另一架F-15戰機也遭到中國軍機的間歇性雷達照射。據知，自衛隊戰機及飛行員均未受到損害。

小泉表示，「這是超出航空器安全飛行所需範圍的危險行為，對於此類事件的發生感到極為遺憾。我們已向中方強烈抗議，並嚴正要求防止再次發生」。

中國軍方使用雷達照射自衛隊的事件，曾於2013年1月發生。當時中國海軍艦艇在東海公海上，以射擊時使用的射控雷達，照射了海上自衛隊的護衛艦。

雷達照射指的是戰機的雷達被啟動並鎖定目標，意味著已經完成發射前的準備，極具挑釁意味。