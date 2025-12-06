日本擬設國家情報局 中國官媒跳腳批評

快訊

中央社／ 台北6日電

日媒揭露日本擬於明年成立國家情報局。中國官媒央視引述專家意見批評，這是為了樹立「安保強人」形象，必然引發周邊國家警惕，對於地區安全互信、合作產生負面影響。

日媒報導，為了強化情報收集和分析職能，日本政府和執政黨規劃最快明年成立國家情報局。中國媒體大力轉載日本擬成立國家情報局消息，「日本國家情報局要來了」相關討論在6日上午衝上百度搜尋前3大熱搜話題。

央視6日報導內容引用日本學界、日本媒體對於日本首相高市早苗的政策批評，抨擊其對美國亦步亦趨，試圖強化軍事擴張，提前完成防衛費增額目標、設立國家情報局、放寬武器出口規則等鷹派政策，被視作蓄意推升緊張局勢。

央視報導引述中國社會科學院日本研究所研究員盧昊的分析表示，高市早苗試圖將情報體制改革做為安保政策改革的標誌性措施，打造「日本版美國中央情報局」，樹立安保強人、政治強人形象，提振民眾支持率與回應右翼勢力訴求。

盧昊認為，日本國家情報機構在統一化後，很大機率會將周邊國家列為重點監控對象，這個動作必然引發周邊國家警惕，這種緊張氛圍也將帶動一系列連鎖反應，對於構建地區安全互信、推動合作等產生負面影響。

日本經濟新聞4日報導，為了強化情報收集和分析職能，日本政府和執政黨規劃最快在2026年成立國家情報局。國家情報局將發揮彙整日本各省廳收集到的情報至首相官邸指揮中心作用，擬在2026年例行國會上提交相關法案。

