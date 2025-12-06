高市「台灣有事」發言未引發中國民眾抵制日貨 港媒曝原因「沒必要」

快訊

聯合報／ 編譯周辰陽／即時報導
香港添馬公園附近的維多利亞港10月25日舉行「維港海上大巡遊2025」，一個泡泡瑪特的拉布布巨型充氣雕塑漂浮在喇面上。路透
日本首相高市早苗11月初的「台灣有事」相關發言，使中日緊張情勢再度升高。按照過往經驗，兩國關係緊繃時，中國大陸民間常會出現自發性的日貨抵制潮，但這次幾乎沒有發生。COURRiER Japon 5日引述南華早報報導，這是因為日本製品在大陸民間已黯然失色。

報導指出，陸方民間反應之所以如此平靜，其中一個原因是「中國消費者市場已出現劇烈變化」，曾被視為必需品的日本家電、數位產品與汽車，如今因中國本土品牌占據優勢，「已大幅失去光彩」。換言之，對許多中國民眾而言，如今「已幾乎沒有值得抵制的日本產品」。

顧問公司埃森哲（Accenture）最近發布的中國消費者洞察報告顯示，市場自2021年起出現顯著轉向，此前國際品牌在中國消費者心目中具備壓倒性優勢，尤其在美妝護膚領域，近八成消費者優先選擇國際品牌，本土品牌占比僅為一成多，但崇拜知名品牌的風潮逐漸減弱，各種比較產品特色的直播間與影音頻道崛起，使消費者更傾向做出合理、理性的選擇，市場格局在短短4年之後全面重構。

中國國產品牌憑藉優異的性價比，以及其他國家產品所不具備的功能與設計等獨特特色，成功吸引了消費者。此外，中國國產品牌善於通過本土敘事傳遞情緒價值與文化自信，讓產品超越單純的商品屬性。結果是，如今在各個領域，中國消費者普遍比起海外品牌，更偏好國產品牌。

埃森哲8月針對5000名中國消費者進行的調查清楚顯示了這一點：在家電產品方面，表示會選擇國內品牌的比例，已從2021年的33％上升至69％；相對地，「選擇海外品牌」的比例則從55％大幅降至16％。在當前的中國市場，海外企業往往不得不面對本地企業的激烈競爭，日本當然也不例外。

高市早苗 台灣有事

