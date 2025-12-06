小泉進次郎：日本距台110公里飛彈計畫3年前就訂 北京為何現在跳腳？

快訊

聯合報／ 編譯張佑生／即時報導
日本防衛大臣小泉進次郎（左）11月23日造訪距離台灣約110公里的石垣島，視察日本陸上自衛隊士兵，與近期與那國島飛彈部署爭議相關，凸顯日本強化西南諸島防務。路透
日本防衛大臣小泉進次郎（左）11月23日造訪距離台灣約110公里的石垣島，視察日本陸上自衛隊士兵，與近期與那國島飛彈部署爭議相關，凸顯日本強化西南諸島防務。路透

日本防衛大臣小泉進次郎5日在富士電視台晚間新聞節目直播中，回應中國對日本在與台灣相距約110公里的與那國島部署飛彈部隊計畫的強烈反對。他強調，此計畫制定於3年前，當時中國並未有類似激烈反應，並澄清這些為地對空飛彈，僅用於防禦侵犯日本領空的飛行物，範圍無法觸及中國本土。

日本首相高市早苗11月7日在國會答詢時表示，假設台灣有事為「存立（存亡）危機事態」，引發中國猛烈抨擊，指日本故意升高緊張並挑起軍事對立。小泉指出，與那國島部署計畫早在3年前即已制定，中國當時未表達異議，顯示近期反應有政治意圖。

小泉表示：「我們必須冷靜審視，日本媒體也可能不自覺地吞下修辭詭辯，進而助長對日本不利的局勢發展。無論對方意圖分裂國論或製造混亂，這些企圖都可能得逞，因此我們必須沉著穩健地履行日本防衛的職責。」

