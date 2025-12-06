快訊

「PDF＋筆記＋追劇」平板6千元能買到嗎？網列推薦清單：有筆記需求選這家

川普恐成攔路虎？Netflix收購華納五大重點一次看

認了加入黑道作奸犯科！《信號》趙震雄聲明道歉：讓大家失望了

聽新聞
0:00 / 0:00

周刊文春雜誌：日官員透露川普與高市早苗通話時措詞相當嚴厲

聯合報／ 記者黃國樑/即時報導
日本首相高市早苗（圖）11月25日與美國總統川普通話後，在東京首相官邸向媒體談話時稱「詳細情況不便透露。」但日一雜誌12月5日發文稱，川普措詞相當嚴厲。 （路透）
日本首相高市早苗（圖）11月25日與美國總統川普通話後，在東京首相官邸向媒體談話時稱「詳細情況不便透露。」但日一雜誌12月5日發文稱，川普措詞相當嚴厲。 （路透）

日本首相高市早苗11月25日那通與美國總統川普的電話，事後她對通話內容一直三緘其口，僅表示「細節不便透露」，日本政府對外的官方表態也是支支吾吾。然而，日本《週刊文春》雜誌12月5日在社媒發文稱，一名日本政府官員透露，「實際上，川普當時對我們措辭相當嚴厲。似乎還說了相當於『不要插手台灣問題』這樣的話」。

大陸《觀察者網》引述了《週刊文春》在社交媒體上的發文並報導稱，中美元首於11月24日晚間通話後，不到12小時內，川普主動給高市早苗打了一通電話。結束通話後，高市早苗對外透露，「雙方圍繞強化日美同盟、印太地區面臨的局勢及各類議題廣泛交換了意見」，還稱「川普也表示和我是非常親密的朋友，隨時歡迎我給他打電話」。

但在被問及是否在通話中與川普談及台灣問題時，高市早苗避而不答，以「會談內容屬於外交往來範疇，因此不便透露詳情」為由一筆帶過。

日本外相茂木敏充11月25日被問到川普或美國國務卿魯比歐是否明確支持日本時，也數次表示未聽清楚問題，拒絕正面回答。

緊接著，美國《華爾街日報》11月26日援引知情人士消息稱，日本官員和一名美國知情人士透露，川普要求高市早苗克制涉台言論，並建議她不要在台灣主權問題上挑釁中國，但並未施壓高市撤回其言論。

日本內閣官房長官木原稔11月27日在例行記者會上被記者追問有關問題，兩次給了不一樣的回答。上午，他先是重複了日本先前發布的通稿內容，然後表示，（除此之外的具體談話內容）屬於外交往來，不予置評。”

但到了當天下午，木原稔轉變口風，直接說「報導中提到（高市）收到川普關於『在台灣主權問題上不要挑釁中國』的建議，這並非事實」。他還稱已向發布這一消息的《華爾街日報》提出了抗議。

高市早苗 台灣有事

延伸閱讀

川普關稅案可望新年前後出爐！美國最高法院明春再戰出生公民權

川普獲頒國際足球總會和平獎 表揚團結貢獻

2026世界盃籌畫10年終將登場 FIFA小心維持與川普關係

擔心川普政府改動對台文字 美學者：會正中北京下懷

相關新聞

批日本大幅度擴充軍費 陸：日應謹守二戰戰敗國義務

中日關係仍未緩解，大陸國防部昨天在新聞發布會抨擊日本擴軍費行為，要求日本日方嚴格遵守國際法規定的戰敗國義務，停止挑戰戰後...

俄羅斯聲援陸 批日執迷不悟「立即回歸和平憲法」

中日外交危機，各自在國際場合爭取支持。俄羅斯外交部發言人扎哈羅娃四日聲援中國說，日本當局近日不斷發表的涉台錯誤言論和其涉...

周刊文春雜誌：日官員透露川普與高市早苗通話時措詞相當嚴厲

日本首相高市早苗11月25日那通與美國總統川普的電話，事後她對通話內容一直三緘其口，僅表示「細節不便透露」，日本政府對外...

日本三大車企11月份在華銷售一升二降 高市早苗言論未形成抵制風潮

在中日關係因日本首相高市早苗言論陷入低谷的時刻，日本汽車在中國大陸銷售似未受到重大影響。不過三大車商中仍有二家出現衰退。...

南京大屠殺88周年將至 日本駐陸大使館籲日僑注意安全

隨著下12月13日南京大屠殺死難者國家公祭日即將來臨，日本駐中國大使館5日發布了安全警告，呼籲所有中國的日本公民必須格外...

陸多家航空公司公告 中日航線免費退改簽延長至明年3月

大陸三大航空公司國航、東航、南航陸續發布日本相關航線客票特殊處理的通知，2026年3月28日（含）前出行的涉及日本進港、...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。