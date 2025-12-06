快訊

日本三大車企11月份在華銷售一升二降 高市早苗言論未形成抵制風潮

聯合報／ 記者黃國樑/即時報導
日本三大車企11月在中國大陸銷量，只有日產一家成長。 圖為日產汽車。取自東風日產微博號
日本三大車企11月在中國大陸銷量，只有日產一家成長。 圖為日產汽車。取自東風日產微博號

在中日關係因日本首相高市早苗言論陷入低谷的時刻，日本汽車在中國大陸銷售似未受到重大影響。不過三大車商中仍有二家出現衰退。據日本共同社，日本三大車商5日公佈了11月在華新車銷售。日產汽車較上年同期成長10.3%，達到7萬0084輛，連續六個月超過上年。豐田汽車則減少12.1，為15萬4600輛，本田也減少33.8%為50840輛。

報導稱，日本首相高市早苗11月的涉台國會答辯導致日中關係緊張升級。由於以前曾因關係惡化出現不買日貨現象，各車商關注此次的影響，但眼下並未出現明顯的抵制日貨等動向。

報導稱，日產純電動車（EV）「N7」的投放效果持續，此外主力車型「軒逸」等汽油車也銷勢良好。

但豐田連續三個月同比下滑，減少幅度較10月的6.6%擴大。不過，據悉下滑的主要原因是中國廠商的降價競爭、以舊換新的銷售下滑造成了影響。

報導稱，本田則是連續22個月銷售低迷，宣傳負責人表示「新車型投放較慢，產品線新鮮度下降。銷量大幅下滑並非是日中關係惡化的影響」。

批日本大幅度擴充軍費 陸：日應謹守二戰戰敗國義務

中日關係仍未緩解，大陸國防部昨天在新聞發布會抨擊日本擴軍費行為，要求日本日方嚴格遵守國際法規定的戰敗國義務，停止挑戰戰後...

俄羅斯聲援陸 批日執迷不悟「立即回歸和平憲法」

中日外交危機，各自在國際場合爭取支持。俄羅斯外交部發言人扎哈羅娃四日聲援中國說，日本當局近日不斷發表的涉台錯誤言論和其涉...

周刊文春雜誌：日官員透露川普與高市早苗通話時措詞相當嚴厲

日本首相高市早苗11月25日那通與美國總統川普的電話，事後她對通話內容一直三緘其口，僅表示「細節不便透露」，日本政府對外...

日本三大車企11月份在華銷售一升二降 高市早苗言論未形成抵制風潮

在中日關係因日本首相高市早苗言論陷入低谷的時刻，日本汽車在中國大陸銷售似未受到重大影響。不過三大車商中仍有二家出現衰退。...

南京大屠殺88周年將至 日本駐陸大使館籲日僑注意安全

隨著下12月13日南京大屠殺死難者國家公祭日即將來臨，日本駐中國大使館5日發布了安全警告，呼籲所有中國的日本公民必須格外...

陸多家航空公司公告 中日航線免費退改簽延長至明年3月

大陸三大航空公司國航、東航、南航陸續發布日本相關航線客票特殊處理的通知，2026年3月28日（含）前出行的涉及日本進港、...

