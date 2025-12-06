日本三大車企11月份在華銷售一升二降 高市早苗言論未形成抵制風潮

在中日關係因日本首相高市早苗言論陷入低谷的時刻，日本汽車在中國大陸銷售似未受到重大影響。不過三大車商中仍有二家出現衰退。據日本共同社，日本三大車商5日公佈了11月在華新車銷售。日產汽車較上年同期成長10.3%，達到7萬0084輛，連續六個月超過上年。豐田汽車則減少12.1，為15萬4600輛，本田也減少33.8%為50840輛。

報導稱，日本首相高市早苗11月的涉台國會答辯導致日中關係緊張升級。由於以前曾因關係惡化出現不買日貨現象，各車商關注此次的影響，但眼下並未出現明顯的抵制日貨等動向。

報導稱，日產純電動車（EV）「N7」的投放效果持續，此外主力車型「軒逸」等汽油車也銷勢良好。

但豐田連續三個月同比下滑，減少幅度較10月的6.6%擴大。不過，據悉下滑的主要原因是中國廠商的降價競爭、以舊換新的銷售下滑造成了影響。

報導稱，本田則是連續22個月銷售低迷，宣傳負責人表示「新車型投放較慢，產品線新鮮度下降。銷量大幅下滑並非是日中關係惡化的影響」。