陸多家航空公司公告 中日航線免費退改簽延長至明年3月

大陸三大航空公司國航、東航、南航陸續發布日本相關航線客票特殊處理的通知，2026年3月28日（含）前出行的涉及日本進港、出港或經停航班可免費退改。在此之前，免費退改簽政策到2025年12月31日結束。

除了大陸三大航司，海南航空、春秋航空、山東航空、廈門航空等多家航司也發布調整涉及日本航線客票特殊處置方案的通知，2026年3月28日（含）前出行的涉及日本進港、出港或經停航班可免費退改。

據澎湃新聞報導，多家大陸航司已於11月15日發布日本航線客票處理通知，2025年12月31日前日本進、出港（含經停）的航班免費退改簽。此外，已有多家大陸航司取消或計劃取消赴日航班。

此波調整主要是為因應日本首相高市早苗的「台灣有事」論，大陸當局建議民眾減少赴日旅遊。當時有大陸航司人士表示，赴日航線的調整「要看市場需求」，航司目前仍在跟蹤和評估旅客的退改簽情況。