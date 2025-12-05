陸延長抵制赴日旅遊 免費退票延至2026年3月28日

中國延長抵制赴日旅遊，中國大陸3大航空公司今天宣布，涉及日本航線可以免費退改票的期限，由於原本的12月31日延長至2026年3月28日。民航業媒體分析，這將使得原定明年第一季赴日旅客，再現一波大規模退票。

中國國際航空、東方航空、南方航空5日再次發布調整日本航線客票特殊處理的通告，宣稱這是根據中國外交部發布的出行提醒，協助受影響旅客更好地安排出行。

通告表示，針對2025年12月5日中午12時（含）前購買或換開的相關客票，且客票未使用行程涉及旅行日期在2025年11月15日至2026年3月28日之間的日本進、出港（含經停）航班或代碼共用航班，可以免費退改簽。

這也意味中國抵制赴日旅遊，由今年12月31日延長至明年3月28日。

在此之前，針對日本首相高市早苗「台灣有事」說，中國外交部11月14日深夜發布通知，「鄭重提醒公民近期避免前往日本」；3大航空公司隔天隨即宣布，即日起至年底的日本機票可以免費退改票。

微信公眾號「民航觀察」下午發文指出，原先方案12月31日到期後，中國明年春運及春節後赴日旅客將面臨「退改無門」風險，延長有效期可覆蓋這部分的潛在需求。

民航觀察指出，此次調整最直接受惠的是「計畫2026年1至3月赴日」的旅客，此前這類旅客若已購票，需在12月31日前決定退改，延長至明年3月28日後，可根據局勢變化靈活調整（如觀望安全提醒是否解除）；同時，11月15日至12月5日購票的旅客也被納入保障，避免了「剛買票就因政策到期無法免費退改」的爭議。

民航觀察預估，後續中日航線整體運力可能因此再降10%至15%。「航旅世界」微信公眾號更預估，中日航線又將出現大規模退票的情況。

根據日本觀光局統計，今年第一季接待的外國旅客逾1054萬人次，其中，中國遊客達236萬人次。