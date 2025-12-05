敦促日方深刻反省 陸國防部：日遺留化武仍對大陸人民和生態造成嚴重危害

大陸國防部發言人5日指出，侵華戰爭期間，日本大量使用化學武器，戰敗後為掩蓋罪行，日方將大量化學武器遺棄在中國境內，時至今日仍對中國人民生命財產和生態環境造成嚴重危害。大陸敦促日方深刻反省侵略罪責，全力加快日遺化武處理進程。

根據大陸國防部消息，大陸國防部發言人蔣斌5日下午指出，侵華戰爭期間，日本軍國主義公然違反國際法，在中國大量使用化學武器，造成20多萬中國軍民傷亡，戰敗後為掩蓋罪行，日方將大量化學武器遺棄在中國境內，又造成2000餘人中毒傷亡，時至今日仍對中國人民生命財產和生態環境造成嚴重危害。

他表示，日方本應早日安全、乾淨、徹底銷毀遺棄在華化武，卻一再消極敷衍，導致處理進程總體嚴重滯後。清除日遺化武毒害是日方不容推卸的歷史、政治和法律責任，是《禁止化學武器公約》規定的國際義務。

蔣斌指出，大陸敦促日方深刻反省侵略罪責，切實承擔責任義務，加大各方面投入，全力加快日遺化武處理進程，全力搜集並及時向大陸提供日遺化武相關資訊，全力配合大陸做好線索排查和確認工作，切實承擔污染水和土壤處理責任，早日還中國人民一片淨土，還人類一個「無化武世界」。

另針對日本政府近日批准了2025年度補充預算，使其防衛開支達11兆日元，提前實現占國內生產總值2%的目標，同時日方正就出口自衛隊「03式中程地對空飛彈」與菲律賓展開磋商。蔣斌回應指，近年來，日本一再突破「和平憲法」約束，大幅增加防衛預算，推動殺傷性武器出口，圖謀修改「無核三原則」，加速自我軍事鬆綁，軍國主義大有捲土重來之勢。

他強調，人無信無以立身，國無信無以立世。我們要求日方嚴格遵守國際法規定的戰敗國義務，停止挑戰戰後國際秩序，停止破壞亞太和平穩定，不要說一套、做一套。日方若執迷不悟必犯眾怒，難逃歷史和正義的清算。

大陸國防部旗下鈞正平工作室曾指出，截至目前，大陸已在18個省份發現約40萬枚日遺化武，挖掘回收並銷毀部分彈藥，但據早年不完全統計，在中國大陸，日遺毒氣彈約200萬發、毒劑約100萬噸，這意味著還有大量日遺化武沒有被發現，安全威脅從未解除。

大陸與日本政府於1999年7月30日簽署了《關於銷毀中國境內日本遺棄化學武器的備忘錄》，2023年3月22日，大陸向《禁止化學武器公約》第五次審議大會提交了《關於日本遺棄在華化學武器問題的立場文件》，批評日方迄未提供全面、詳實、準確的日遺化武線索資訊。日遺化武只能被動發現、緊急處置，極大增加了傷人風險，也遲滯了處置進度。