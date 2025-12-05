南京大屠殺紀念日將至 日本駐中使館發布安全提醒

鑑於下週「南京事件」（即南京大屠殺）紀念日將至，日本駐中國大使館今天發布安全提醒，並稱這段時期尤其敏感。

路透社報導，自上個月日本首相高市早苗向國會表示，如果中國對台灣採取海上封鎖等行動，在某些狀況下，日本可能認定為「存亡危機事態」，自衛隊可能採取武力行動，此番言論導致日中關係更趨緊張。

日本駐中國大使館在聲明中表示：「與日中歷史問題相關的日子，反日情緒往往會高漲，鑑於近期當地媒體對日中關係的報導，更需特別謹慎。」

日軍在1937年於南京進行的大規模殺戮，長期以來一直是日中關係的敏感議題。

該安全提醒敦促公民外出時要密切注意周圍環境，並盡一切可能確保自身安全。

日本駐中國大使館特別要求民眾避免在公共場合大聲說話，也不要穿著或攜帶會明顯暴露是日本人身分的衣物或物品。