南京大屠殺紀念日將至 日本駐中使館發布安全提醒

中央社／ 東京5日綜合外電報導

鑑於下週「南京事件」（即南京大屠殺）紀念日將至，日本駐中國大使館今天發布安全提醒，並稱這段時期尤其敏感。

路透社報導，自上個月日本首相高市早苗向國會表示，如果中國對台灣採取海上封鎖等行動，在某些狀況下，日本可能認定為「存亡危機事態」，自衛隊可能採取武力行動，此番言論導致日中關係更趨緊張。

日本駐中國大使館在聲明中表示：「與日中歷史問題相關的日子，反日情緒往往會高漲，鑑於近期當地媒體對日中關係的報導，更需特別謹慎。」

日軍在1937年於南京進行的大規模殺戮，長期以來一直是日中關係的敏感議題。

該安全提醒敦促公民外出時要密切注意周圍環境，並盡一切可能確保自身安全。

日本駐中國大使館特別要求民眾避免在公共場合大聲說話，也不要穿著或攜帶會明顯暴露是日本人身分的衣物或物品。

高市早苗 台灣有事

不只台灣有事惹議！日媒曝高市會習近平「2個輕率舉動」

日本首相高市早苗拋出「台灣有事」發言已屆滿一個月，中國持續對世界宣揚「日本軍國主義復活」，以外交經貿手段施壓。日媒報導，...

日相引日中聲明稱涉台「立場不變」 中：不接受敷衍

日本首相高市早苗涉台言論引發中國強烈反彈後，3日她在參議院全體會議答詢時援引「日中聯合聲明」，指在台灣問題上的立場未變，...

測試國際反應？例行操演？中國100艘軍艦部署東亞海域 規模空前

路透報導，中國正在東亞海域部署大量解放軍與海警艦艇，一度超過100艘，可能是迄今最大規模的海上軍事展示。

日本再次致函聯合國祕書長 反駁大陸代表指控日方狡辯

大陸與日本在聯合國的爭吵仍在持續，日本代表已經第二度致函聯合國祕書長，反駁大陸代表的二度致函，日媒指出雙方對立不見緩和的...

嘴巴說不要身體很誠實？中國有錢人持續移民日本

什麼的拉力與推力，促使中國人「RUN」去日本？

俄外交部發言人再批日：日涉台錯誤言論及涉軍動向加劇地區緊張局勢

據新華社，俄羅斯外交部發言人扎哈羅娃4日說，日本當局近日不斷發表的涉台錯誤言論和其涉軍動向加劇了地區緊張局勢，日方應回歸...

