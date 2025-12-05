南京大屠殺紀念日將至 日本駐中使館發布安全提醒
鑑於下週「南京事件」（即南京大屠殺）紀念日將至，日本駐中國大使館今天發布安全提醒，並稱這段時期尤其敏感。
路透社報導，自上個月日本首相高市早苗向國會表示，如果中國對台灣採取海上封鎖等行動，在某些狀況下，日本可能認定為「存亡危機事態」，自衛隊可能採取武力行動，此番言論導致日中關係更趨緊張。
日本駐中國大使館在聲明中表示：「與日中歷史問題相關的日子，反日情緒往往會高漲，鑑於近期當地媒體對日中關係的報導，更需特別謹慎。」
日軍在1937年於南京進行的大規模殺戮，長期以來一直是日中關係的敏感議題。
該安全提醒敦促公民外出時要密切注意周圍環境，並盡一切可能確保自身安全。
日本駐中國大使館特別要求民眾避免在公共場合大聲說話，也不要穿著或攜帶會明顯暴露是日本人身分的衣物或物品。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言