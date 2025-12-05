日本再次致函聯合國祕書長 反駁大陸代表指控日方狡辯

大陸與日本在聯合國的爭吵仍在持續，日本代表已經第二度致函聯合國祕書長，反駁大陸代表的二度致函，日媒指出雙方對立不見緩和的跡象。

共同社報導，關於大陸常駐聯合國代表傅聰第二次致函聯合國秘書長古特雷斯要求日本首相高市早苗撤回涉台國會答辯一事，日本常駐聯合國代表山崎和之4日也致函古特瑞雷斯提出反駁。

山崎稱，大陸的主張「與事實不符、缺乏依據，完全無法接受」。山崎在致函中表示，日本在二戰後一貫恪守國際法，致力於「在國際社會中維護和強化基於法治的自由開放的國際秩序」。他指出「對於意見分歧，日本的立場是應通過對話來解決」，強調「將繼續冷靜應對」。

消息由日本常駐聯合國代表團發布。山崎也是第二次致函反駁。報導認為，「日中對立不見緩和的跡象」。

此前，傅聰11月21日致函古特雷斯，要求高市撤回就「台灣有事」稱若伴隨行使武力就可能構成存立危機事態的國會答辯。山崎同月24日致函反駁。傅聰12月1日第二次致函「反駁日方無理狡辯」，表示高市在國會答辯中的挑釁性言論是引起中日嚴重分歧的原因，並指出暗示武力介入台灣問題是對戰後秩序的顛覆且違反《聯合國憲章》，再次要求高市撤回答辯。12月4日山崎第二次致函反駁。