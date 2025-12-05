快訊

勞動部宣布勞保紓困貸款開辦 最高可貸10萬、利率2.165%

運安處要查！台鐵調車工花蓮站內遭貨物列車撞擊 大出血傷重不治

家裡被亂丟一顆「會呼吸的石頭」！真面目嚇壞所有人 專家一看：差點沒命

聽新聞
0:00 / 0:00

日本再次致函聯合國祕書長 反駁大陸代表指控日方狡辯

聯合報／ 記者廖士鋒／即時報導
日本首相高市早苗一席「台灣有事論」引起與北京方面的外交爭端，雙方都已經在聯合國兩次致函秘書長。（美聯社）
日本首相高市早苗一席「台灣有事論」引起與北京方面的外交爭端，雙方都已經在聯合國兩次致函秘書長。（美聯社）

大陸與日本在聯合國的爭吵仍在持續，日本代表已經第二度致函聯合國祕書長，反駁大陸代表的二度致函，日媒指出雙方對立不見緩和的跡象。

共同社報導，關於大陸常駐聯合國代表傅聰第二次致函聯合國秘書長古特雷斯要求日本首相高市早苗撤回涉台國會答辯一事，日本常駐聯合國代表山崎和之4日也致函古特瑞雷斯提出反駁。

山崎稱，大陸的主張「與事實不符、缺乏依據，完全無法接受」。山崎在致函中表示，日本在二戰後一貫恪守國際法，致力於「在國際社會中維護和強化基於法治的自由開放的國際秩序」。他指出「對於意見分歧，日本的立場是應通過對話來解決」，強調「將繼續冷靜應對」。

消息由日本常駐聯合國代表團發布。山崎也是第二次致函反駁。報導認為，「日中對立不見緩和的跡象」。

此前，傅聰11月21日致函古特雷斯，要求高市撤回就「台灣有事」稱若伴隨行使武力就可能構成存立危機事態的國會答辯。山崎同月24日致函反駁。傅聰12月1日第二次致函「反駁日方無理狡辯」，表示高市在國會答辯中的挑釁性言論是引起中日嚴重分歧的原因，並指出暗示武力介入台灣問題是對戰後秩序的顛覆且違反《聯合國憲章》，再次要求高市撤回答辯。12月4日山崎第二次致函反駁。

高市早苗 台灣有事

延伸閱讀

接見日台協會會長 卓揆歡迎日本藝人來台表演：一定滿場

APEC不可缺日本 美學者：北京冷處理高市至2026峰會

中國商務部：若日方一意孤行 將採取反制措施

中日僵局持續⋯傳已有日企考慮縮減大陸業務 陸商務部：日方責任

相關新聞

不只台灣有事惹議！日媒曝高市會習近平「2個輕率舉動」

日本首相高市早苗拋出「台灣有事」發言已屆滿一個月，中國持續對世界宣揚「日本軍國主義復活」，以外交經貿手段施壓。日媒報導，...

日本再次致函聯合國祕書長 反駁大陸代表指控日方狡辯

大陸與日本在聯合國的爭吵仍在持續，日本代表已經第二度致函聯合國祕書長，反駁大陸代表的二度致函，日媒指出雙方對立不見緩和的...

俄外交部發言人再批日：日涉台錯誤言論及涉軍動向加劇地區緊張局勢

據新華社，俄羅斯外交部發言人扎哈羅娃4日說，日本當局近日不斷發表的涉台錯誤言論和其涉軍動向加劇了地區緊張局勢，日方應回歸...

嘴巴說不要身體很誠實？中國有錢人持續移民日本

什麼的拉力與推力，促使中國人「RUN」去日本？

日相引日中聲明稱涉台「立場不變」 中：不接受敷衍

日本首相高市早苗涉台言論引發中國強烈反彈後，3日她在參議院全體會議答詢時援引「日中聯合聲明」，指在台灣問題上的立場未變，...

測試國際反應？例行操演？中國100艘軍艦部署東亞海域 規模空前

路透報導，中國正在東亞海域部署大量解放軍與海警艦艇，一度超過100艘，可能是迄今最大規模的海上軍事展示。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。