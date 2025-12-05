快訊

美艦誤擊友軍事件曝光！飛官遭自家飛彈追擊 眼前浮現「人生跑馬燈」

台灣鯛烏龍事件產品損失逾1200萬元 口湖漁類合作社：向高市府求償

兒子涉霸凌同學 賴瑞隆：先動手就是不對 表達歉意自責

聽新聞
0:00 / 0:00

俄外交部發言人再批日：日涉台錯誤言論及涉軍動向加劇地區緊張局勢

聯合報／ 記者黃國樑/即時報導
俄羅斯外交部發言人扎哈羅娃。圖／環球人物雜誌
俄羅斯外交部發言人扎哈羅娃。圖／環球人物雜誌

據新華社，俄羅斯外交部發言人扎哈羅娃4日說，日本當局近日不斷發表的涉台錯誤言論和其涉軍動向加劇了地區緊張局勢，日方應回歸其「和平憲法」立場。

報導稱，「獨聯體國家人民關於偉大衛國戰爭集體記憶國際會議」4日在聖彼得堡舉行，俄外交部在該會議框架內舉行了記者會。扎哈羅娃回答新華社記者提問時說，日本政府執迷不悟，不斷發表種種涉台錯誤言論。俄羅斯在台灣問題上的原則立場始終如一，俄方承認台灣是中國不可分割的一部分，反對以任何形式謀求「台獨」。台灣問題是中國內政，中方完全有正當理由捍衛主權和領土完整。

扎哈羅娃強調，俄方多次敦促日方停止重走軍事化道路，回歸「和平憲法」立場。日本憲法規定，日本永遠放棄以國權發動的戰爭。而日本當局的好戰言論與行動不僅加劇了區域緊張局勢，也與日本憲法直接相悖。

她表示，必須捍衛歷史真相，抵制篡改歷史、挑戰戰後國際秩序的行為，與納粹和法西斯主義抗爭是人類的共同責任。

高市早苗 台灣有事

延伸閱讀

接見日台協會會長 卓揆歡迎日本藝人來台表演：一定滿場

APEC不可缺日本 美學者：北京冷處理高市至2026峰會

中國商務部：若日方一意孤行 將採取反制措施

東北季風影響3地整天陰雨 周末可望全台各地晴朗回暖

相關新聞

俄外交部發言人再批日：日涉台錯誤言論及涉軍動向加劇地區緊張局勢

據新華社，俄羅斯外交部發言人扎哈羅娃4日說，日本當局近日不斷發表的涉台錯誤言論和其涉軍動向加劇了地區緊張局勢，日方應回歸...

中國集結逾百船艦最大規模海上「秀肌肉」 日本官房長官回應了

路透4日獨家披露，中國大陸正在東海部署大批海軍和海警船艦。日本TBS電視台報導，內閣官房長官木原稔5日召開例行記者會時強...

美挺日力道弱？ 薛瑞福：恐因川普政府盼與中達成貿易協議

中日關係緊張，但美國挺日發言卻顯得力道不足，美國國防部印太安全事務部前助理部長薛瑞福（Randall Schriver）...

中國為何不開航母包圍日本？台大教授拆解2原因：觸動美日安保、誰輸誰贏也難說！

日本首相高市早苗在回答議員詢問時說：「台灣有事就是日本有事」，引起中國強烈反彈，並採取多項反制行動。台大政治系名譽教授明居正表示，中國近年陷入內外困境，習近平是想要籍此機會讓民眾將眼光放在外交。

藍批綠不助日降溫 「只想著為自己賺政治紅利」

日本首相高市早苗最新的國會答詢稱，日本政府維持「理解並尊重」一九七二年日中聯合聲明。台灣藍綠雙方各有解讀，民進黨昨稱白話...

高市援引「日中聯合聲明」 陸：不接受敷衍

日本首相高市早苗涉台言論引發大陸強烈反彈後，三日她在參議院全體會議答詢時援引「日中聯合聲明」，指在台灣問題上的立場未變，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。