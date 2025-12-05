俄外交部發言人再批日：日涉台錯誤言論及涉軍動向加劇地區緊張局勢

據新華社，俄羅斯外交部發言人扎哈羅娃4日說，日本當局近日不斷發表的涉台錯誤言論和其涉軍動向加劇了地區緊張局勢，日方應回歸其「和平憲法」立場。

報導稱，「獨聯體國家人民關於偉大衛國戰爭集體記憶國際會議」4日在聖彼得堡舉行，俄外交部在該會議框架內舉行了記者會。扎哈羅娃回答新華社記者提問時說，日本政府執迷不悟，不斷發表種種涉台錯誤言論。俄羅斯在台灣問題上的原則立場始終如一，俄方承認台灣是中國不可分割的一部分，反對以任何形式謀求「台獨」。台灣問題是中國內政，中方完全有正當理由捍衛主權和領土完整。

扎哈羅娃強調，俄方多次敦促日方停止重走軍事化道路，回歸「和平憲法」立場。日本憲法規定，日本永遠放棄以國權發動的戰爭。而日本當局的好戰言論與行動不僅加劇了區域緊張局勢，也與日本憲法直接相悖。

她表示，必須捍衛歷史真相，抵制篡改歷史、挑戰戰後國際秩序的行為，與納粹和法西斯主義抗爭是人類的共同責任。