中國集結逾百船艦最大規模海上「秀肌肉」 日本官房長官回應了
路透4日獨家披露，中國大陸正在東海部署大批海軍和海警船艦。日本TBS電視台報導，內閣官房長官木原稔5日召開例行記者會時強調，日本政府將「持續對我國周邊的軍事動向保持高度關注，並在情報收集及警戒監視上做到萬全準備」。
路透引述4位消息人士和情資報告指出，中國船艦已在海上集結，從黃海南部至東海，並往南至存在主權爭議的南海，還到太平洋，並獲區域內某國情資報告的佐證。文件顯示，截至4日上午，區域內有90多艘中國船艦在執行任務，本周稍早一度逾百艘，也是中方至今最大規模的海上武力展示。
一位消息人士表示，中國11月14日召見日本駐中大使金杉憲治抗議日相高市早苗「台灣有事」答辯後，就已開始向區域內派遣數量比平常多的船艦，而且遠超過中國的國防需求，並為各方製造風險。
不過，中華戰略學會資深研究員張競分析，這是共軍每年例行的「歲末冬操」演練科目，真正驗收與考核的重點，其實是各軍港的後勤整補與調度能量。
