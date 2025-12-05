快訊

憂漲價！好市多會員費全球漲 恐輪到台灣了

「斷食善終」有爭議！恐危害障礙者生命自主權

《信號》男星趙震雄竟是性侵犯？為刪除黑歷史「身分個資全是假」

中國集結逾百船艦最大規模海上「秀肌肉」 日本官房長官回應了

聯合報／ 編譯周辰陽／即時報導
中國人民解放軍海軍訓練艦「戚繼光號」10月10日抵達柬埔寨南部的西哈努克港。美聯社
中國人民解放軍海軍訓練艦「戚繼光號」10月10日抵達柬埔寨南部的西哈努克港。美聯社

路透4日獨家披露，中國大陸正在東海部署大批海軍和海警船艦。日本TBS電視台報導，內閣官房長官木原稔5日召開例行記者會時強調，日本政府將「持續對我國周邊的軍事動向保持高度關注，並在情報收集及警戒監視上做到萬全準備」。

路透引述4位消息人士和情資報告指出，中國船艦已在海上集結，從黃海南部至東海，並往南至存在主權爭議的南海，還到太平洋，並獲區域內某國情資報告的佐證。文件顯示，截至4日上午，區域內有90多艘中國船艦在執行任務，本周稍早一度逾百艘，也是中方至今最大規模的海上武力展示。

一位消息人士表示，中國11月14日召見日本駐中大使金杉憲治抗議日相高市早苗台灣有事」答辯後，就已開始向區域內派遣數量比平常多的船艦，而且遠超過中國的國防需求，並為各方製造風險。

不過，中華戰略學會資深研究員張競分析，這是共軍每年例行的「歲末冬操」演練科目，真正驗收與考核的重點，其實是各軍港的後勤整補與調度能量。

高市早苗 台灣有事

延伸閱讀

APEC不可缺日本 美學者：北京冷處理高市至2026峰會

中國商務部：若日方一意孤行 將採取反制措施

中日僵局持續⋯傳已有日企考慮縮減大陸業務 陸商務部：日方責任

挺過風波？陸駐大阪總領事嗆斬首高市早苗 沉寂3周復出狂轉貼文

相關新聞

美挺日力道弱？ 薛瑞福：恐因川普政府盼與中達成貿易協議

中日關係緊張，但美國挺日發言卻顯得力道不足，美國國防部印太安全事務部前助理部長薛瑞福（Randall Schriver）...

中國集結逾百船艦最大規模海上「秀肌肉」 日本官房長官回應了

路透4日獨家披露，中國大陸正在東海部署大批海軍和海警船艦。日本TBS電視台報導，內閣官房長官木原稔5日召開例行記者會時強...

中國為何不開航母包圍日本？台大教授拆解2原因：觸動美日安保、誰輸誰贏也難說！

日本首相高市早苗在回答議員詢問時說：「台灣有事就是日本有事」，引起中國強烈反彈，並採取多項反制行動。台大政治系名譽教授明居正表示，中國近年陷入內外困境，習近平是想要籍此機會讓民眾將眼光放在外交。

藍批綠不助日降溫 「只想著為自己賺政治紅利」

日本首相高市早苗最新的國會答詢稱，日本政府維持「理解並尊重」一九七二年日中聯合聲明。台灣藍綠雙方各有解讀，民進黨昨稱白話...

高市援引「日中聯合聲明」 陸：不接受敷衍

日本首相高市早苗涉台言論引發大陸強烈反彈後，三日她在參議院全體會議答詢時援引「日中聯合聲明」，指在台灣問題上的立場未變，...

日將啟動南鳥島稀土開發 防相：嚴密監視防中國大陸干擾

日本防衛大臣小泉進次郎今天在參議院外交防衛委員會上，面對中國恐干擾日本開發海底資源稀土的質詢表示，自衛隊透過周邊海域的警...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。