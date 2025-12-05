快訊

憂漲價！好市多會員費全球漲 恐輪到台灣了

「斷食善終」有爭議！恐危害障礙者生命自主權

《信號》男星趙震雄竟是性侵犯？為刪除黑歷史「身分個資全是假」

中國商務部：若日方一意孤行 將採取反制措施

中央社／ 上海5日電

日本首相高市早苗涉台言論風波已近一個月。中國商務部發言人何亞東昨天被問及是否會採取措施反制日本時說，如果日方一意孤行，中方將採取必要措施，一切後果由日方承擔。

環球網報導，中國商務部4日召開的例行新聞發布會上，何亞東回應日本媒體相關提問時表示，「關於日本首相高市早苗的涉台錯誤言論，中方已多次闡明嚴正立場，敦促日方立即糾正錯誤言行，以實際行動體現對中方承諾，為兩國正常經貿合作創造條件。如果日方一意孤行，中方將採取必要措施，一切後果由日方承擔。」

對於當前日企在中國投資問題，何亞東稱，中國始終是外商理想、安全、有為的投資目的地，包括日資企業在內的跨國公司都表示看好中國市場。今年以來，中國新設立外商投資企業數量5.4萬家，年增14.7%。

他說，中國始終堅持對外開放的基本國策，中共20屆四中全會作出了積極擴大自主開放，拓展雙向投資合作空間等系列部署。歡迎各國的投資者到中國投資興業。

高市早苗11月7日在國會指出，若台灣有事，可能會構成日本的「存亡危機事態」，引發中國強烈不滿。中國政府從13日起提高批評日本的力道，呼籲民眾避免赴日旅遊、留學，還未上映日片全部暫緩上檔，數十起日本演藝人員演唱會遭到取消，民間交流叫停。19日起停止了月初才開放的日本水產品進口。

11月20日，中國商務部就曾被問到，中方是否考慮依據中國「反外國制裁法」等，對日本相關個人或實體採取經濟反制措施？當時發言人何詠前說，中方敦促日方收回「錯誤言行」；「如果日方一意孤行，繼續在錯誤的道路上越走越遠，中方將堅決採取必要措施，一切後果由日方承擔」。

高市早苗12月3日在參議院援引1972年「日中聯合聲明」表示，日本的立場「完全沒有任何改變」，中國外交部發言人昨天表示這是敷衍搪塞，「中方對此絕不接受」，仍要求撤回「台灣有事」說。

高市早苗 台灣有事

延伸閱讀

美挺日力道弱？ 薛瑞福：恐因川普政府盼與中達成貿易協議

國防預算調高需要財源 日本政府擬2027年新增1%防衛特別所得稅

中日僵局持續⋯傳已有日企考慮縮減大陸業務 陸商務部：日方責任

挺過風波？陸駐大阪總領事嗆斬首高市早苗 沉寂3周復出狂轉貼文

相關新聞

美挺日力道弱？ 薛瑞福：恐因川普政府盼與中達成貿易協議

中日關係緊張，但美國挺日發言卻顯得力道不足，美國國防部印太安全事務部前助理部長薛瑞福（Randall Schriver）...

中國集結逾百船艦最大規模海上「秀肌肉」 日本官房長官回應了

路透4日獨家披露，中國大陸正在東海部署大批海軍和海警船艦。日本TBS電視台報導，內閣官房長官木原稔5日召開例行記者會時強...

中國為何不開航母包圍日本？台大教授拆解2原因：觸動美日安保、誰輸誰贏也難說！

日本首相高市早苗在回答議員詢問時說：「台灣有事就是日本有事」，引起中國強烈反彈，並採取多項反制行動。台大政治系名譽教授明居正表示，中國近年陷入內外困境，習近平是想要籍此機會讓民眾將眼光放在外交。

藍批綠不助日降溫 「只想著為自己賺政治紅利」

日本首相高市早苗最新的國會答詢稱，日本政府維持「理解並尊重」一九七二年日中聯合聲明。台灣藍綠雙方各有解讀，民進黨昨稱白話...

高市援引「日中聯合聲明」 陸：不接受敷衍

日本首相高市早苗涉台言論引發大陸強烈反彈後，三日她在參議院全體會議答詢時援引「日中聯合聲明」，指在台灣問題上的立場未變，...

日將啟動南鳥島稀土開發 防相：嚴密監視防中國大陸干擾

日本防衛大臣小泉進次郎今天在參議院外交防衛委員會上，面對中國恐干擾日本開發海底資源稀土的質詢表示，自衛隊透過周邊海域的警...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。