快訊

小紅書禁用年輕網友哀號 6大功能難取代：就像「中文Google」

台中男吃黑輪包包掉出「衝鋒槍」 耗費警力狂追查結果出爐

55歲男存2400萬從容退休 因三個失算「連滾帶爬找前部下」淪打工仔

美挺日力道弱？ 薛瑞福：恐因川普政府盼與中達成貿易協議

聯合報／ 記者陳熙文／華盛頓即時報導
中日緊張升溫，但美國挺日發言卻顯得力道不足。圖為解放軍在黃海活動。新華社
中日緊張升溫，但美國挺日發言卻顯得力道不足。圖為解放軍在黃海活動。新華社

中日關係緊張，但美國挺日發言卻顯得力道不足，美國國防部印太安全事務部前助理部長薛瑞福（Randall Schriver）認為說，川普政府希望與中國達成貿易協議可能是原因之一。

喬治城大學4日以「中日關係和對美國的意義」為題舉辦講座，邀請學者專家討論。

日本新任首相高市早苗日前提到「台灣有事」可能成為日本的「存亡危機事態」，並暗示在日本現行的安保法制下，能行使集體自衛權，引發中方的強烈不滿，導致中日關係緊張，美國前總統拜登執政時期的白宮前官員強斯東（Christopher Johnstone）指出，高市早苗其實並未提到援台，而是支援美國。

強斯東表示，高市早苗的言論是指如果台海爆發衝突，或台灣遭到共軍封鎖的情況之下，若美國介入，這可能成為日本的存亡危機事態，其實並沒有提到日本會保衛台灣，也沒有提到日本會在美國未參與的情況下介入。

強斯東表示，高市早苗針對存亡危機事態的言論涉及2015年通過的法律，該法設定日本可能在區域爆發緊急事件中行使集體自衛權、向美國提供支援的情境條件。

強斯東表示，高市早苗的言論並不新穎，新穎的地方在於沒有日本首相這樣公開說明過。

對於美方挺日發言相對安靜，曾在歐巴馬政府擔任資深國安官員的喬治城大學（Georgetown University）教授麥艾文（Evan Medeiros）認為說，美國應該有不同的態度，指如果他現在是美國國安會負責亞洲地區的資深主任，他會要求國安會發言人發表聲明，指日本是美國全球最重要的盟友之一，讓發言人重申美國立場並非最冒險的事情。

薛瑞福表示，川普希望與中國達成貿易協議可能是美國比較低調的原因之一，並認為美國總統川普的作風重視交易性的互惠關係，且川普現在更重視貿易，以及解決備受關注的危機。

麥艾文表示，美國的亞洲盟友除了關心美國對日的態度，也密切關心美國如何處理俄烏談判，認為川普政府讓盟友對美國的可信度產生質疑。

高市早苗 台灣有事

延伸閱讀

美國會罕見同調 共推法案阻川普放寬對中AI晶片管制

歐巴馬國安官員憂川普政府對台待遇降級：恐正中北京下懷

川普與盧安達、民主剛果總統簽和平協議 效力堪慮

黃仁勳：大陸未必買 H200 拜會川普討論晶片出口限制議題

相關新聞

美挺日力道弱？ 薛瑞福：恐因川普政府盼與中達成貿易協議

中日關係緊張，但美國挺日發言卻顯得力道不足，美國國防部印太安全事務部前助理部長薛瑞福（Randall Schriver）...

中國為何不開航母包圍日本？台大教授拆解2原因：觸動美日安保、誰輸誰贏也難說！

日本首相高市早苗在回答議員詢問時說：「台灣有事就是日本有事」，引起中國強烈反彈，並採取多項反制行動。台大政治系名譽教授明居正表示，中國近年陷入內外困境，習近平是想要籍此機會讓民眾將眼光放在外交。

藍批綠不助日降溫 「只想著為自己賺政治紅利」

日本首相高市早苗最新的國會答詢稱，日本政府維持「理解並尊重」一九七二年日中聯合聲明。台灣藍綠雙方各有解讀，民進黨昨稱白話...

高市援引「日中聯合聲明」 陸：不接受敷衍

日本首相高市早苗涉台言論引發大陸強烈反彈後，三日她在參議院全體會議答詢時援引「日中聯合聲明」，指在台灣問題上的立場未變，...

日將啟動南鳥島稀土開發 防相：嚴密監視防中國大陸干擾

日本防衛大臣小泉進次郎今天在參議院外交防衛委員會上，面對中國恐干擾日本開發海底資源稀土的質詢表示，自衛隊透過周邊海域的警...

中日僵局持續⋯傳已有日企考慮縮減大陸業務 陸商務部：日方責任

中日關係因日相高市早苗涉台言論陷入僵局，傳出有許多日本企業正在考慮縮減在大陸的業務。大陸商務部4日表示，日方對此負有不可...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。