美挺日力道弱？ 薛瑞福：恐因川普政府盼與中達成貿易協議
中日關係緊張，但美國挺日發言卻顯得力道不足，美國國防部印太安全事務部前助理部長薛瑞福（Randall Schriver）認為說，川普政府希望與中國達成貿易協議可能是原因之一。
喬治城大學4日以「中日關係和對美國的意義」為題舉辦講座，邀請學者專家討論。
日本新任首相高市早苗日前提到「台灣有事」可能成為日本的「存亡危機事態」，並暗示在日本現行的安保法制下，能行使集體自衛權，引發中方的強烈不滿，導致中日關係緊張，美國前總統拜登執政時期的白宮前官員強斯東（Christopher Johnstone）指出，高市早苗其實並未提到援台，而是支援美國。
強斯東表示，高市早苗的言論是指如果台海爆發衝突，或台灣遭到共軍封鎖的情況之下，若美國介入，這可能成為日本的存亡危機事態，其實並沒有提到日本會保衛台灣，也沒有提到日本會在美國未參與的情況下介入。
強斯東表示，高市早苗針對存亡危機事態的言論涉及2015年通過的法律，該法設定日本可能在區域爆發緊急事件中行使集體自衛權、向美國提供支援的情境條件。
強斯東表示，高市早苗的言論並不新穎，新穎的地方在於沒有日本首相這樣公開說明過。
對於美方挺日發言相對安靜，曾在歐巴馬政府擔任資深國安官員的喬治城大學（Georgetown University）教授麥艾文（Evan Medeiros）認為說，美國應該有不同的態度，指如果他現在是美國國安會負責亞洲地區的資深主任，他會要求國安會發言人發表聲明，指日本是美國全球最重要的盟友之一，讓發言人重申美國立場並非最冒險的事情。
薛瑞福表示，川普希望與中國達成貿易協議可能是美國比較低調的原因之一，並認為美國總統川普的作風重視交易性的互惠關係，且川普現在更重視貿易，以及解決備受關注的危機。
麥艾文表示，美國的亞洲盟友除了關心美國對日的態度，也密切關心美國如何處理俄烏談判，認為川普政府讓盟友對美國的可信度產生質疑。
