高市早苗「台灣有事」風波未歇 12月陸赴日航班取消逾4成

中央社／ 台北4日電
日本首相高市早苗涉台言論影響兩國多領域交流，央視報導，12月陸赴日的計畫航班逾40%取消，航班取消量逾1900航次。路透社
日本首相高市早苗涉台言論影響兩國多領域交流，中國官媒央視報導，12月中國境內到日本的計畫航班逾40%取消，航班取消量逾1900航次。

央視網日前作了上述報導，並提到11月15日以後，赴日旅客數量大幅下降，以11月25日為例，當天旅客量比11月15日減少約23%。

外電引述航班時刻數據庫AeroRoutes的數據顯示，嚴重依賴旅遊業的札幌和大阪，計畫航班削減比例最高。

中國是日本最大的外國遊客來源國，中國航空公司縮減相關航班，對日本的影響顯著。外電稍早前曾披露，中國方面已要求航空公司減少飛往日本的航班，直到明年3月。

高市早苗11月7日在日本國會答詢時稱，「台灣有事」可能構成日本可行使集體自衛權的「存亡危機事態」，這番表態引發北京強烈不滿，除了要求日方收回相關言論，並且陸續祭出各種反制措施，涉及兩國經濟、文化、娛樂等各層面交流。

