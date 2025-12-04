快訊

好市多為什麼來不了彰化？縣府官員披露殘酷原因

發文「清大逼我當鄭捷」引恐慌…證實是化學系學生！校方發聲了

控三立高層之子性侵後沉寂3個月 江祖平更新社群曝最新動向

中國大陸喊卡日藝人演出 高市早苗宣布「支持創作拓展海外」

中央社／ 東京4日專電
日本首相高市早苗。（法新社）
日本首相高市早苗。（法新社）

日本首相高市早苗今天在社群媒體X發文，把內容產業定位為「日本的戰略產業」，表示政府將支持日本藝人的海外拓展。

高市早苗寫道：「為了讓日本充滿才華的藝術家們能在更多國家演出與交流，政府將強化支援海外拓展。在亞洲、歐洲、北美等多元市場中，創造日本音樂迴盪的未來。」

她並表示，將支持創造出「漫畫」、「動畫」、「遊戲」等強勢內容的日本創作者們拓展至海外，「以文化的力量，實現與跨越國境、與世界的連結」。

高市也引用她日前在東京舉辦的沙烏地阿拉伯投資人參與的「未來投資倡議」會議上發言，強調「這些內容產業擁有可與半導體產業相比的海外市場規模，是日本的戰略產業」。

高市在該場會議上還引用了動畫「進擊的巨人」主角艾連台詞的英語版，向與會者喊話，「閉嘴，把一切都投資在我身上（Just shut your mouths. And investeverything in me.）」。

她進一步表示，政府將活用日前內閣決議、550億日圓規模的追加預算，以海外銷售額20兆日圓為目標，以多年期支援方式，透過官民合作強力支援。

高市最後強調，「（政府）將與藝術家及創作者們攜手，致力於讓日本的音樂響遍世界，開拓以文化連結的全球市場」。

受到高市早苗有關「台灣有事」答詢的影響，日本藝人在中國的演出受到影響。日本歌手濱崎步11月29日的上海演唱會遭到強行取消。她隨後發布9張登台的「無人演唱會」照片，卻被中國媒體報導稱是偷拍彩排畫面上傳，還被杜撰成「濱崎步獨自唱完整場空場演唱會等虛假敘述」，引發熱議。

以動畫「航海王」主題曲聞名的日本歌手大槻真希在上海的活動中，也遭遇「演唱中途被強制喊停」的傻眼情況。

對此，中國外交部發言人林劍日前迴避作答，僅宣稱對於這些「社會性、商業性活動」的「具體操作情況和原因」，建議向「中方的主辦方」了解。

高市早苗 台灣有事 演唱會 創作者 藝人

延伸閱讀

路透：中國大陸正在東亞海域部署百艘艦艇 規模「遠超出國防需求」

日台交流協會長隅修三：有人試圖武力改變現狀 台灣是日本重要友人

高市早苗援引「日中聯合聲明」指立場未變 北京不埋單要她「做這事」

藍批綠自我轉譯高市早苗原話 盼局勢升溫帶來政治紅利

相關新聞

高市早苗援引「日中聯合聲明」指立場未變 北京不埋單要她「做這事」

在「台灣有事」發言引發大陸強烈反彈後，日本首相高市早苗3日在參議院全體會議答詢時表示，日本在台灣相關問題上的基本立場，如...

社媒復出？「斬首論」後沉寂近一個月 薛劍X帳號再有動作

日本首相高市早苗11月初就「台灣有事」做出答辯後，中國駐大阪總領事薛劍在社群平台「X」發出所謂的「斬首論」，引爆日本輿論...

對台立場 高市：對「日中聯合聲明」沒有改變

日本首相高市早苗三日在參議院全體會議答詢時表示，日本對一九七二年「日中聯合聲明」有關台灣是中國一部分採取「理解並尊重」立...

中國大陸喊卡日藝人演出 高市早苗宣布「支持創作拓展海外」

日本首相高市早苗今天在社群媒體X發文，把內容產業定位為「日本的戰略產業」，表示政府將支持日本藝人的海外拓展

高市早苗「台灣有事」風波未歇 12月陸赴日航班取消逾4成

日本首相高市早苗涉台言論影響兩國多領域交流，中國官媒央視報導，12月中國境內到日本的計畫航班逾40%取消，航班取消量逾1...

公德心在哪？高松城遺跡天守台石牆現塗鴉 日媒：辨出「中國、日本」等漢字

日本高松市周三（12月3日）表示，市政府當天已向香川縣警方報案，國家指定歷史遺跡高松城遺跡天守台石牆出現用石頭刻劃的塗鴉，可以辨認出「中國」、「日本」和「好」等漢字。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。