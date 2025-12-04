中國大陸喊卡日藝人演出 高市早苗宣布「支持創作拓展海外」
日本首相高市早苗今天在社群媒體X發文，把內容產業定位為「日本的戰略產業」，表示政府將支持日本藝人的海外拓展。
高市早苗寫道：「為了讓日本充滿才華的藝術家們能在更多國家演出與交流，政府將強化支援海外拓展。在亞洲、歐洲、北美等多元市場中，創造日本音樂迴盪的未來。」
她並表示，將支持創造出「漫畫」、「動畫」、「遊戲」等強勢內容的日本創作者們拓展至海外，「以文化的力量，實現與跨越國境、與世界的連結」。
高市也引用她日前在東京舉辦的沙烏地阿拉伯投資人參與的「未來投資倡議」會議上發言，強調「這些內容產業擁有可與半導體產業相比的海外市場規模，是日本的戰略產業」。
高市在該場會議上還引用了動畫「進擊的巨人」主角艾連台詞的英語版，向與會者喊話，「閉嘴，把一切都投資在我身上（Just shut your mouths. And investeverything in me.）」。
她進一步表示，政府將活用日前內閣決議、550億日圓規模的追加預算，以海外銷售額20兆日圓為目標，以多年期支援方式，透過官民合作強力支援。
高市最後強調，「（政府）將與藝術家及創作者們攜手，致力於讓日本的音樂響遍世界，開拓以文化連結的全球市場」。
受到高市早苗有關「台灣有事」答詢的影響，日本藝人在中國的演出受到影響。日本歌手濱崎步11月29日的上海演唱會遭到強行取消。她隨後發布9張登台的「無人演唱會」照片，卻被中國媒體報導稱是偷拍彩排畫面上傳，還被杜撰成「濱崎步獨自唱完整場空場演唱會等虛假敘述」，引發熱議。
以動畫「航海王」主題曲聞名的日本歌手大槻真希在上海的活動中，也遭遇「演唱中途被強制喊停」的傻眼情況。
對此，中國外交部發言人林劍日前迴避作答，僅宣稱對於這些「社會性、商業性活動」的「具體操作情況和原因」，建議向「中方的主辦方」了解。
