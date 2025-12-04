高市早苗援引「日中聯合聲明」指立場未變 北京不埋單要她「做這事」
在「台灣有事」發言引發大陸強烈反彈後，日本首相高市早苗3日在參議院全體會議答詢時表示，日本在台灣相關問題上的基本立場，如1972年「日中聯合聲明」所載，這一立場沒有任何變化，但北京並不埋單。大陸外交部4日質疑高市刻意不講清楚既有承諾和法律義務，批評其說法是「敷衍、搪塞」。
新華社報導，大陸外交部發言人林劍4日主持例行記者會，面對媒體提問，「12月3日，日本首相高市早苗在參議院全體會議上援引『中日聯合聲明』，表示『理解和尊重』中國政府關於『台灣是中國領土不可分割的一部分』的立場」，林劍說，根據核實，有關報導「不準確」。
林劍說明，高市早苗本人只提及日方在台灣問題上的基本立場與1972年「中日聯合聲明」所述，這一立場沒有變化，「僅此而已」。
林劍強調，中方的態度是明確的，我們敦促日方切實反思糾錯，撤回高市首相錯誤言論。面對歷史檔案記得清清楚楚、白紙黑字寫得明明白白的原則問題，面對中方連日來的多次質問和日本國內、國際社會的批評，「高市首相仍然只是用『立場沒有變化』來敷衍、搪塞，中方對此絕不接受。」
林劍表示，既然高市早苗稱日方在台灣問題上的基本立場如1972年「中日聯合聲明」所述，那麼她能準確完整重申1972年「中日聯合聲明」所述的內容嗎？
林劍批評，「為什麼日方就是刻意不肯講清楚既有承諾和法律義務，這背後到底是什麼邏輯？日方也需要給中方和國際社會一個交代。」
