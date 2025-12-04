快訊

全美幼兒園教中文和台語…母控「害女兒輸在起跑點」 怒告求償166萬

獨／昨10人扔回來又丟3人 3通緝犯今欲搭小三通遣返回金門遭拒收

袁惟仁肺部發炎送台東馬偕急診 好友紀寶如曝最新病況

高市早苗援引「日中聯合聲明」指立場未變 北京不埋單要她「做這事」

聯合報／ 記者陳宥菘／即時報導
日本首相高市早苗3日在參議院全體會議答詢時表示，日本在台灣相關問題上的基本立場，如1972年「日中聯合聲明」所載，這一立場沒有任何變化，但北京對此並不埋單。路透社
日本首相高市早苗3日在參議院全體會議答詢時表示，日本在台灣相關問題上的基本立場，如1972年「日中聯合聲明」所載，這一立場沒有任何變化，但北京對此並不埋單。路透社

在「台灣有事」發言引發大陸強烈反彈後，日本首相高市早苗3日在參議院全體會議答詢時表示，日本在台灣相關問題上的基本立場，如1972年「日中聯合聲明」所載，這一立場沒有任何變化，但北京並不埋單。大陸外交部4日質疑高市刻意不講清楚既有承諾和法律義務，批評其說法是「敷衍、搪塞」。

新華社報導，大陸外交部發言人林劍4日主持例行記者會，面對媒體提問，「12月3日，日本首相高市早苗在參議院全體會議上援引『中日聯合聲明』，表示『理解和尊重』中國政府關於『台灣是中國領土不可分割的一部分』的立場」，林劍說，根據核實，有關報導「不準確」。

林劍說明，高市早苗本人只提及日方在台灣問題上的基本立場與1972年「中日聯合聲明」所述，這一立場沒有變化，「僅此而已」。

林劍強調，中方的態度是明確的，我們敦促日方切實反思糾錯，撤回高市首相錯誤言論。面對歷史檔案記得清清楚楚、白紙黑字寫得明明白白的原則問題，面對中方連日來的多次質問和日本國內、國際社會的批評，「高市首相仍然只是用『立場沒有變化』來敷衍、搪塞，中方對此絕不接受。」

林劍表示，既然高市早苗稱日方在台灣問題上的基本立場如1972年「中日聯合聲明」所述，那麼她能準確完整重申1972年「中日聯合聲明」所述的內容嗎？

林劍批評，「為什麼日方就是刻意不肯講清楚既有承諾和法律義務，這背後到底是什麼邏輯？日方也需要給中方和國際社會一個交代。」

高市早苗 台灣有事

延伸閱讀

中俄就涉日問題達戰略對表 分析：北京轉向多邊施壓

藍批綠自我轉譯高市早苗原話 盼局勢升溫帶來政治紅利

吳崢：高市早苗「理解」台是陸一部分 白話是我知但跟我意思不同

中國為何不開航母包圍日本？台大教授拆解2原因：觸動美日安保、誰輸誰贏也難說！

相關新聞

高市援引「日中聯合聲明」指立場未變 陸外交部時隔1日要她「做這事」

在「台灣有事」發言引發大陸強烈反彈後，日本首相高市早苗3日在參議院全體會議答詢時表示，日本在台灣相關問題上的基本立場，如...

社媒復出？「斬首論」後沉寂近一個月 薛劍X帳號再有動作

日本首相高市早苗11月初就「台灣有事」做出答辯後，中國駐大阪總領事薛劍在社群平台「X」發出所謂的「斬首論」，引爆日本輿論...

對台立場 高市：對「日中聯合聲明」沒有改變

日本首相高市早苗三日在參議院全體會議答詢時表示，日本對一九七二年「日中聯合聲明」有關台灣是中國一部分採取「理解並尊重」立...

公德心在哪？高松城遺跡天守台石牆現塗鴉 日媒：辨出「中國、日本」等漢字

日本高松市周三（12月3日）表示，市政府當天已向香川縣警方報案，國家指定歷史遺跡高松城遺跡天守台石牆出現用石頭刻劃的塗鴉，可以辨認出「中國」、「日本」和「好」等漢字。

長平觀察：這是在抗議日本嗎？ 這是在用「U型鎖」砸中國人

（德國之聲中文網）受邀出席活動，唱歌唱到半途，麥克風被關，人被請下舞台，這是演藝界罕見的場景，被日本歌星大槻真希上周五（11月28日）在上海體驗了一回。 第二天，同樣在上海，同樣是日本歌星，濱崎

中俄高層會面 就日本問題 「達成高度共識」

（德國之聲中文網）中國外交部本周三（12月3日）發表聲明稱，王毅周二在莫斯科對俄羅斯外長拉夫羅夫表示，北京和莫斯科要“繼續協調配合，堅決遏止日本極右勢力破壞地區和平穩定、企圖再軍事化的挑釁行徑”。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。