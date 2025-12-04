社媒復出？「斬首論」後沉寂近一個月 薛劍X帳號再有動作

日本首相高市早苗11月初就「台灣有事」做出答辯後，中國駐大阪總領事薛劍在社群平台「X」發出所謂的「斬首論」，引爆日本輿論譁然與朝野一致嚴厲批評。薛劍隨後刪除貼文，但一度沉寂的X帳號則在時隔3周後，於3日重新開始活動。

薛劍11月8日深夜在X平台轉發朝日新聞的高市「台灣有事」答辯報導，寫道「那種擅自闖入的骯髒頭顱，就該毫不猶豫斬掉。你們做好覺悟了嗎？」並附上憤怒的表情符號，9日晚間他雖刪除貼文，但仍陸續發出「『台灣有事就是日本有事』的說法，是日本部分愚蠢政治人物選擇的一條死亡之路」等貼文。

J-CAST News報導，日方批評薛劍的「斬首論」，認為「從文脈上來看，也可解讀為對高市首相的殺害預告，極度惡質。」日本內閣官房長官木原稔就在記者會中表示薛劍的言論「極不適切」，已對此向中方提出抗議。

自民黨的X官方帳號11日公開聲明：「針對中國總領事的不當貼文通過決議，應採取包括宣布為不受歡迎人物（persona non grata）在內的對應措施。」

大阪府議會11月28日無異議通過對中國駐大阪總領事薛劍的譴責決議，認為薛劍的「斬首」發文「嚴重傷害日中關係，絕無法置之不理」，要求薛劍道歉。

「斬首論」風波後，薛劍停止在X發文將近一個月，並未回應日方要求。3日他的X帳號終於有新動作，轉發了中國駐日大使吳江浩的一系列貼文，包括指出已故日相安倍晉三2006年10月訪中時明確表示，日方將繼續按日中聯合聲明處理台灣問題，這一立場沒有改變，日方堅持一個中國政策，不搞「兩個中國」、「一中一台」，不支持「台獨」等，隨後又轉發中國貴州省村民扛上萬斤木樓「硬核搬家」，以及吉林省朱雀山的景色等。

截至4日下午2時半，薛劍僅限於轉發吳江浩的貼文，尚未發表任何自己的意見。