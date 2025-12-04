快訊

香港01／ 撰文：洪怡霖
日本高松市2025年12月3日表示，市政府當天已向香川縣警方報案，國家指定歷史遺跡高松城遺跡天守台石牆出現用石頭刻劃的塗鴉，可以辨認出「中國」、「日本」和「好」等漢字。（網上圖片）
日本高松市周三（12月3日）表示，市政府當天已向香川縣警方報案，國家指定歷史遺跡高松城遺跡天守台石牆出現用石頭刻劃的塗鴉，可以辨認出「中國」、「日本」和「好」等漢字。

共同網表示，高松市透露，前往玉藻公園的遊客周二上午發現塗鴉並告知職員，塗鴉位於相當於天守台地下一層部份的西側石牆高約1.5公尺處，刻痕範圍長約20公分、寬15公分，有3行共約11個字，整體含義不明。

有網民在日媒報導下留言表示，「日本」上面是「小」字。

報導指，高松市接獲通報後對園內其他石牆和歷史建築進行確認未發現類似的損壞，計劃通過打磨石頭表面等方式消除塗鴉。

公德心在哪？高松城遺跡天守台石牆現塗鴉 日媒：辨出「中國、日本」等漢字

日本高松市周三（12月3日）表示，市政府當天已向香川縣警方報案，國家指定歷史遺跡高松城遺跡天守台石牆出現用石頭刻劃的塗鴉，可以辨認出「中國」、「日本」和「好」等漢字。

