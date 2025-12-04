聽新聞
「有事說」掀波 麻生太郎挺高市：被中國說幾句還好

聯合報／ 國際中心／綜合報導
日本首相高市早苗有超高的民調支持率。 （歐新社）
日本首相高市早苗有超高的民調支持率。 （歐新社）

日本自民黨副總裁麻生太郎三日對日本首相高市早苗在國會關於「台灣有事」的答詢表達支持，稱為此遭中國抗議，「被說幾句的程度還好」，「目前為止這件事沒有發展成什麼大問題」。

時事通信社等日媒報導，麻生太郎在東京舉行的麻生派議員聯誼會表示，高市「只是把一貫的立場具體說明而已，這有什麼不好？她以這樣的態度去應對，我感到非常高興」。

麻生提到高市是首位女首相，稱讚她是「自民黨變革象徵」，有「超高民調支持率」。

對於中國方面的批評，麻生說，「中國方面雖然說了不少話，但被說幾句的程度也還好。目前為止，這件事沒有發展成什麼大問題」。

麻生二○二四年一月表示，一但「台灣有事」，日本政府可能判斷情勢構成可行使集體自衛權的「存亡危機事態」。

當時他在發表談話時稱，「時代正劇變，現在台灣海峽的緊張局勢升高。在台灣正式登錄的日本人就有二萬四百人，另外還有許多人居留，台灣若發生事情或爆發戰爭，我們必須救出在台灣的日本人」。

麻生表示，「這種狀況下，台灣會與中國作戰嗎？會投降嗎？或是被侵略嗎？在台灣不作戰的情況下，平安救出日本僑民是很困難的」。

他還說，「現在的情況與以往不同，我們將在台灣海峽戰鬥，使用潛艦、軍艦。台灣有事無疑是存亡危機事態」。

日本京都清水寺日前試亮燈，為秋季夜間參拜暖身。日經亞洲報導，日相高市早苗台灣有事說引發大陸遊客取消赴日，已衝擊日本觀光業。（路透）
日本京都清水寺日前試亮燈，為秋季夜間參拜暖身。日經亞洲報導，日相高市早苗台灣有事說引發大陸遊客取消赴日，已衝擊日本觀光業。（路透）

