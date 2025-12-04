中日緊張 南韓總統不選邊：打架要攔著 生意要撮合

南韓總統李在明三日被記者問到，南韓是否在這波中日緊張之際支持日本，李在明說南韓不會選邊站，而應盡可能發揮居中斡旋調解角色。韓聯社等媒體報導，李在明三日就前總統尹錫悅戒嚴事件一周年，在青瓦台會見外籍記者被問到上述問題。李在明用南韓俗諺「打架要攔著，生意要撮合」，表示「偏袒任何一方只會成為加劇衝突因素」。

他說：「無論是個人還是國與國之間的關係，都應盡量追求共存、互相尊重與合作，這是最理想的做法。應努力找出共同點，並盡可能尋找合作領域以進行合作，這才是最可取的做法。」

他表示，東北亞經濟充滿活力，但在軍事安全卻極具風險，在這樣地區更應努力尋找共同點，並盡可能找出可合作的領域進行合作。他說：「與其偏袒某一方，不如尋找讓所有人都能共存方式。如果有可以盡量減少衝突並發揮調解作用的領域，就應承擔這一角色，這是更理想做法。」

紐時報導，中國因高市「台灣有事」發言而展開的全方位外交施壓，已先後瞄準川普、聯合國，如今則擴大到東京在歐洲最親近的兩個夥伴英法兩國上。中國外交部長王毅上週分別與英國及法國高層官員會談時，暗示兩國在二戰中擊敗日本的歷史，敦促他們在中日裂痕加深之際再次站到中國這一邊。

大陸國台辦發言人張晗昨表示，「開羅宣言」等一系列國際法文件是世界反法西斯戰爭的重大成果，從國際法層面「明確了中國對台灣的主權」，更構成戰後國際秩序的重要組成部分。遵守其有關規定是日方必須承擔的國際法義務。