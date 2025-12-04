快訊

暴利誘惑！高雄教育界爆吸金20億元 苦主遍及上流圈

若中國入侵台灣美國有多大機會協防？ 賴總統：川普對台合作有增加趨勢

中俄高層會面 就日本問題 「達成高度共識」

德國之聲／ 德國之聲

（德國之聲中文網）中國外交部本周三（12月3日）發表聲明稱，王毅周二在莫斯科對俄羅斯外長拉夫羅夫表示，北京和莫斯科要“繼續協調配合，堅決遏止日本極右勢力破壞地區和平穩定、企圖再軍事化的挑釁行徑”。

中國外交部的聲明顯示，在另一場王毅與俄羅斯聯邦安全會議秘書紹伊古的會晤中，雙方同樣談到日本問題。聲明稱，“雙方就涉日本問題進行戰略對表，達成高度共識”。日本首相高市早苗上月發表的“台灣有事”言論，引發了北京和東京近年來最嚴重的外交危機。這位新上任不久的日本首相表示，如果中國攻台，東京可能會做出回應。

王毅此次訪俄恰逢美國總統特朗普特使維特科夫（Steve Witkoff）、特朗普的女婿庫什納（Jared Kushner）訪問莫斯科之際。目前看來，普京與美國方面舉行的五個小時的會晤未能取得突破。

根據中國外交部聲明，王毅告訴拉夫羅夫和紹伊古，北京將“繼續為政治解決（烏克蘭）危機發揮建設性作用”，並將與莫斯科保持戰略溝通。

在12月3日中國外交部的例行記者會上，發言人林劍稱，在王毅與紹伊古、拉夫羅夫的會晤中，中俄雙方“就雙邊關系及兩國戰略安全利益的重大問題全面、深入溝通，達成新的共識”。

烏克蘭問題也在王毅近期與其歐洲同行的會談中被提及。此外，上月底特朗普與習近平的通話中也談到烏克蘭問題。當時，習近平表示，中國“希望各方不斷縮小分歧，早日達成一個公平、持久、有約束力的和平協議”。

法國總統馬克龍於周三開啟其訪華行程，預計馬克龍此行也將與習近平討論烏克蘭問題。幾天前，馬克龍剛剛在巴黎熱情接待了烏克蘭總統澤連斯基。

DW中文有Instagram！歡迎搜尋dw.chinese，看更多深入淺出的圖文與影音報道。

© 2025年德國之聲版權聲明：本文所有內容受到著作權法保護，如無德國之聲特別授權，不得擅自使用。任何不當行為都將導致追償，並受到刑事追究。

本文章由德國之聲授權提供】

高市早苗 台灣有事

相關新聞

對台立場 高市：對「日中聯合聲明」沒有改變

日本首相高市早苗三日在參議院全體會議答詢時表示，日本對一九七二年「日中聯合聲明」有關台灣是中國一部分採取「理解並尊重」立...

中日緊張…南韓總統不選邊：打架要攔著 生意要撮合

南韓總統李在明三日被記者問到，南韓是否在這波中日緊張之際支持日本，李在明說南韓不會選邊站，而應盡可能發揮居中斡旋調解角色。韓聯社等媒體報導，李在明三日就前總統尹錫悅戒嚴事件一周年，在青瓦台會見外籍記者被問到上述問題。李在明用南韓俗諺「打架要攔著，生意要撮合」，表示「偏袒任何一方只會成為加劇衝突因素」。

長平觀察：這是在抗議日本嗎？ 這是在用「U型鎖」砸中國人

（德國之聲中文網）受邀出席活動，唱歌唱到半途，麥克風被關，人被請下舞台，這是演藝界罕見的場景，被日本歌星大槻真希上周五（11月28日）在上海體驗了一回。 第二天，同樣在上海，同樣是日本歌星，濱崎

中俄高層會面 就日本問題 「達成高度共識」

（德國之聲中文網）中國外交部本周三（12月3日）發表聲明稱，王毅周二在莫斯科對俄羅斯外長拉夫羅夫表示，北京和莫斯科要“繼續協調配合，堅決遏止日本極右勢力破壞地區和平穩定、企圖再軍事化的挑釁行徑”。

高市：日中聯合聲明不變

日本首相高市早苗3日在參議院全體會議答詢時表示，日本對1972年「日中聯合聲明」有關台灣是中國一部分採取「理解並尊重」立...

「有事說」掀波 麻生太郎挺高市：被中國說幾句還好

日本自民黨副總裁麻生太郎三日對日本首相高市早苗在國會關於「台灣有事」的答詢表達支持，稱為此遭中國抗議，「被說幾句的程度還好」，「目前為止這件事沒有發展成什麼大問題」。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。