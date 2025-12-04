快訊

高市：日中聯合聲明不變

經濟日報／ 國際中心／綜合外電

日本首相高市早苗3日在參議院全體會議答詢時表示，日本對1972年「日中聯合聲明」有關台灣是中國一部分採取「理解並尊重」立場，「沒有任何改變」。這是高市首度以首相身分在國會以「日中聯合聲明」表明對台立場。

高市於11月7日在眾議院預算委員會表示，「台灣有事」可能會演變成「存亡危機事態」，從而允許日本行使集體自衛權。中國政府對這番言論發出強烈抗議，要求她收回。

高市這次是在參院回應公明黨議員竹內真二提問時提到對台立場。竹內真二說，「首相就台灣有事發表言論後，中國政府提醒民眾避免前往日本，造成廣泛影響，包括影響旅遊業。日本必須保持冷靜和一致立場，防止局勢升級。」

竹內真二引述「日中聯合聲明」內容，「日本政府承認中華人民共和國政府是中國唯一合法政府。中華人民共和國政府重申，台灣是中華人民共和國領土不可分割的一部分，日本政府完全理解並尊重中華人民共和國政府的這一立場」，竹內詢問高市：「是否可以理解為，日本政府在『日中聯合聲明』中闡明有關台灣的立場沒有任何改變？」

高市接著回答：「我國政府有關台灣的基本立場與1972年『日中聯合聲明』一致，這個立場沒有任何改變。」

高市發表「台灣有事」言論引發風波後，日本內閣官房長官木原稔11月14日曾表示，「日本政府對台立場是按照1972年的日中聯合聲明，這點並未改變」。根據公開紀錄，高市3日的發言，是她第一次以首相身份在國會公開以「日中聯合聲明」表明日本對台灣立場。對於「台灣有事」是否構成日本「存亡危機事態」，高市在11月26日國會黨魁討論會就回歸歷任日本政府說法，稱將根據實際情況「綜合所有資訊來判斷」。日本最大在野黨立憲民主黨代表野田佳彥當時說，他認為高市已「實質上撤回對台發言」。

