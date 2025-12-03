避談高市早苗涉台言論 石破茂稱「日台中關係微妙、複雜」

快訊

中央社／ 東京3日專電
日本前首相石破茂。圖／法新社
日本前首相石破茂今天應「日本台灣親善協會」邀請以「戰後80週年」為題發表演講。他回顧14次訪台經驗，但避談近期日本首相高市早苗的「台灣有事」答詢議題，僅表示「日本與台灣、中國的關係十分複雜而微妙」。

石破茂表示，他首次訪台是在1987年，當時因日台沒有邦交，自民黨青年局只能以民間交流方式訪問。他曾多次與前總統李登輝談話，回憶李登輝以流暢日語與他對話，甚至推薦他閱讀「中央公論」，李登輝對於日本的透徹理解令他印象深刻。

石破茂表示，陳水扁執政時期，他訪台與台灣軍方高層交流。他指出，台灣軍演會短暫封閉高速公路，讓戰鬥機進行降落訓練，使高速公路具備戰備跑道的功能，這一點日本的高速公路就做不到，由此可以看出台灣為了避免戰爭所做的準備。

儘管近期因日本首相高市早苗在國會的「台灣有事」答詢引發中日緊張，石破在演講中刻意迴避相關敏感議題。他僅表示：「正如最近事件所示，日本與台灣、中國的關係十分複雜而微妙。今天我不打算評論這部分。」

談及戰後80週年，石破認為有必要重新思考台灣的歷史經驗。他回顧日治時期台灣的志願兵制度。當時因徵兵需與「參政權」配套，日本無法賦予台灣人參政權，因此未實施徵兵，而是從1942年開始募兵。原計畫招募1000人，卻有42萬6000人應募，最終錄取1020人。台灣的高砂族部隊甚至被記錄為最勇猛的部隊之一。

石破還提到，他在擔任防衛大臣時曾參加新加坡「香格里拉對話」，時任新加坡總理李光耀問他，「你知道日本佔領新加坡時做了什麼嗎？」，他回答課本上教的「把新加坡更名為昭南島，並建設神社」，結果被李光耀反問，「你只知道這些嗎？你必須真正了解日本於戰時做了什麼」。石破形容，那番話令他備受震撼。

他說，正因如此，他在擔任首相期間，主動研究印尼、馬來西亞、菲律賓等國的戰時歷史，並以此為基礎與各國領袖對話。他強調：「如果不了解亞洲的戰史，日本就沒有資格談和平。」

演講最後，石破茂重申，衷心期望亞洲不會捲入戰亂，各國都能保障人權，維持獨立，朝著和平穩定前進。

