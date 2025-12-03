濱崎步、大槻真希皆受影響…日藝人赴中演出頻受阻 陸粉絲盼理性處理

快訊

中央社／ 北京3日綜合外電報導
日中關係緊張，日本許多在大陸的相關活動也被延期或取消，日本流行音樂天后濱崎步（中）的演唱會也受影響。聯合報系資料照／記者葉信菉攝影
日中關係持續緊張，美國有線電視新聞網（CNN）根據主辦方的公告統計，近期至少30位日本藝人在中國主要城市的演出和見面會遭取消，有民眾抱怨，官方不應煽動中國人反日情緒。

日本首相高市早苗11月7日在眾議院接受質詢時說道，若「台灣有事」伴隨對方使用武力的情況，有可能構成安全保障法制中，日本能行使集體自衛權的「存亡危機事態」，不過仍要看實際發生的個別具體情況。

但此番言論對中國而言是一條「紅線」，北京當局不僅祭出呼籲公民暫時避免赴日旅遊等報復性措施，日本許多在中國的相關活動也被延期或取消。

CNN報導提到兩場臨時遭到取消的演唱會，演唱者分別是日本流行音樂天后濱崎步，以及歌手KOKIA（吉田亞紀子）。

兩場演唱會的主辦單位告訴CNN，警方於演出開始前幾個小時到達現場，並提出一些無法達成的條件，導致演出無法進行，或乾脆在沒有任何解釋的情況下取消活動。

CNN還提及另一起事件，日本歌手大槻真希11月28日在上海演唱時突然被強行中止、帶離舞台，主辦方當晚宣布，29日和30日的所有舞台演出由於「不可抗力因素」全部取消。

中國社群媒體普遍對大槻真希演出被中斷的事件抱持批評態度，部分網友發文稱「相當無禮」、「半點契約精神都沒啊」。

除了演唱會等表演活動，北京當局日前也暫停日本電影在中國上映的審批流程。

日本電影和演出活動在中國受阻的情況會持續多久，中國外交部發言人毛寧11月25日回應說，近期中日之間交流合作受影響，起因是高市早苗的「錯誤涉台言論」，嚴重傷害中國人民感情，惡化了中日交流的氛圍。

但CNN報導指出，中國年輕人對日本文化的興趣依然濃烈。

一位37歲的日本流行音樂粉絲向CNN表示：「我希望這些限制日本演出活動的官方政策能理性處理…而不是讓我們中國普通民眾成為第一波受害者。」

這位持有遭取消演唱會門票的匿名粉絲還說：「他們不應該利用輿論來蓄意煽動中國人的盲目反日情緒。」

這不是文化娛樂產業首次成為北京外交攻擊的目標，韓國2016年部署美國的「終端高空防衛系統」（THAAD）後，中國已實質停止韓國表演活動及韓劇輸入，這是一項施加經濟壓力的非正式禁令。

當前情勢發展到如此規模，也讓那些在中國推廣日本藝術為生的人士感到憂心。

高市早苗 台灣有事 日本 演唱會

