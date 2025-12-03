快訊

陸客取消赴日旅遊…日本住宿預訂量減半 「價格未跌」原因曝光

中央社／ 台北3日電
中日關係緊張，大陸遊客減少赴日旅遊。圖／路透社
中日關係緊張，中國大陸遊客減少赴日旅遊，據日媒報導，近期日本來自中國的住宿預訂量減少一半，雖然尚未導致住宿價格下跌，但如果事態長期化，可能拖累日本經濟、旅遊行業業績惡化。

日本首相高市早苗發表「台灣有事」說引發中國反彈，中國外交部、文旅部發布避免赴日旅遊的提醒，12月中國赴日航班大量取消，多家大型旅行社也暫停銷售日本旅遊行程，日本的住宿業者也受到影響。

日經中文網3日報導，住宿設施預訂管理系統tripla數據顯示，中國11月21日發出避免赴日旅遊的提醒後，11月21日至27日，日本全國範圍內來自中國的飯店預訂數量與11月6日至12日相比，減少約57%。

但由於日本國內及中國以外的訪日客需求增加，彌補了中國預訂減少的部分。從整體預訂量來看，日本飯店預訂數量約減少9%。

據報導，儘管預訂量減少，住宿價格尚未下跌。11月21日至27日預訂的平均客房單價平均上漲了1.1%。京都下降9.4%，大阪下降0.1%，北海道上升1.4%。由於12月有耶誕節和年末年初等活動，因此單價會較高。很多飯店在擔憂事態長期化的同時，也對價格戰略等持觀望態度。

報導指出，日本對中國人減少赴日旅遊開始產生危機感。今年1至10月，來自中國大陸和香港的訪日遊客為1022萬人，大大超過了766萬人的韓國和563萬人的台灣。尤其是訪客較多的關西地區，無法應對遊客驟減。

京都市觀光協會在11月28日發表的調查中指出，「京都市內的部分住宿設施也發生了取消預訂的情況」。如果中國住宿人數減半，預計11月的預期客房入住率將減少4.7個百分點，與去年同期相比減少3個百分點，降至84.4%。

大阪觀光局理事長溝畑宏在11月27日的記者會上表示，根據對府內約20家飯店的調查，截至12月底的中國人住宿預訂中有5至7成被取消。10月訪問大阪的外國人當中，中國人占24%。

營運關西國際、大阪國際（伊丹）和神戶3座機場的關西機場表示，此前有525個來往中國和關西機場的航班，12月第2週減少至348個，明年以後也將平均減少約28%。

除了航班，海上往來也減少。日前一艘從廈門出發，原定停靠沖繩宮古島的中國國營郵輪放棄靠岸；同一家航運公司還取消原定12月20日從上海出發的郵輪停靠那霸港的計劃。

