日經：高市「台灣有事」答辯爭議衝擊日本觀光 Tripla陸客訂房減57%

聯合報／ 編譯周辰陽／即時報導
日經亞洲報導，日相高市「台灣有事」答辯爭議已衝擊日本觀光業。圖為日本京都清水寺11月21日舉行例行秋季夜間特別參拜揭幕前的試亮燈。路透
日本首相高市早苗11月初的「台灣有事」相關答辯引發中國大陸強烈反彈，中方並呼籲民眾避免前往日本。日經亞洲報導，陸客近幾周赴日的飯店訂房量已減少逾半，顯示北京與東京關係惡化已開始衝擊日本觀光業。

訂房平台Tripla的資料顯示，11月21日至27日的陸客訂房量較11月6日至12日大減57%，同期全體飯店訂房量也下降9%。目前房價尚未出現明顯下滑，全日本11月27日當周平均每日房價上升1.1%，，但京都府下跌9.4%，大阪府微跌0.1%，北海道則上升1.4%。

陸客對日本觀光業至關重要。今年1月到10月，中國大陸與香港訪日旅客達1022萬人次，遠高於南韓766萬與台灣563萬。包含大阪與京都在內的關西地區曾經迎接大量陸客，如今正努力應對遊客數量驟減。京都一名魚販表示：「我認為中國遊客數量減少了20%到30%，這將影響我店裡的銷售。」

京都市觀光協會11月28日的報告指出，部分旅宿業者正面臨取消預訂的情況。如果陸客住宿晚數減半，與過去南韓旅客在外交摩擦期間的跌幅相同，11月的估計入住率將下降4.7%，較去年同月減少3個百分點至84.4%。大阪府10月外國旅客中，陸客就占24%，受創更深。

大阪觀光局理事長溝畑宏在11月27日的記者會上表示，大阪府內有20家飯店通報，陸客至12月31日為止的預訂已有50%至70%被取消。他說：「有些飯店幾乎是空的，我們不能掉以輕心。」

海空運也同樣受到波及，關西機場營運方關西Airport指出，中國往返關西國際機場的冬季班機在12月第2周為348架次，低於原定525架次，明年起航班數預計平均減少28%。另外，一艘與中國國企相關的郵輪自廈門出發，載有約1500名乘客，11月20日決定不在沖繩平良港靠岸，營運方愛達郵輪也取消原訂20日從上海出發、停靠沖繩那霸港的行程。一家義大利公司營運的三班香港出發郵輪此前取消在那霸靠港，但這些行程已恢復。

北海道受影響相對較小，因其主要客源來自中國及香港以外的地區，主要是南韓。豪華住宿業者鶴雅控股社長大西雅之表示：「相比過去，影響有限。」旗下也經營多家飯店的JR北海道社長綿貫泰之也持相同看法，並表示：「目前尚未確認有立即影響。」

不過，日經指出，考慮到北海道在冬季一直深受陸客喜愛，隨著二月的農曆新年長假即將到來，許多旅遊景點都可能受到影響。此外，陸客赴日旅遊的需求也正從團體旅遊轉向個人行程。札幌一家大型飯店的代表表示：「我們會密切留意個人旅客的動向，同時也會著力吸引國內遊客。」

