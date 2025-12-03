高市強調對台政策不變 維持「理解與尊重」中國立場

快訊

中央社／ 東京3日專電

日本首相高市早苗今天在參議院本會議上表示，有關1972年「日中聯合聲明」記載，中國聲稱台灣是「中國領土不可分的一部分」，日本政府依舊保持「理解與尊重」的立場，「完全沒有任何改變」。

每日新聞報導，公明黨議員竹內真二提到，高市先前在國會答詢時稱「台灣有事可能構成存亡危機事態」的影響，指出「我國必須以冷靜且一貫的立場應對，以防局勢進一步升高」。

他並以此追問，政府對台灣的立場是否仍與「日中聯合聲明」一致，沒有改變。

高市對此回答，「我國對台灣議題的基本立場與『日中聯合聲明』一致，這個立場沒有任何改變」。

