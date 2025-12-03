聽新聞
1972年日中聯合聲明「台灣是中國領土不可分割的一部分」 高市：沒有改變
日本首相高市早苗在3日的參議院全體會議上表示，對於中國大陸在1972年《日中聯合聲明》中宣示「台灣是中華人民共和國領土不可分割的一部分」，而日本採取「理解並尊重」這一立場一事，「絲毫沒有改變」。
每日新聞報導，公明黨參議員竹內真二指出高市日前的「台灣有事」相關答辯言論可能帶來的影響，並表示：「我國必須以冷靜且一貫的立場應對，防止事態進一步升級。」隨後他詢問高市，政府在台灣相關問題上的立場是否仍與《日中聯合聲明》一致。
對此，高市回答說：「我國在台灣相關問題上的基本立場如《日中聯合聲明》所載，這一立場絲毫沒有改變。」
