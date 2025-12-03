開羅宣言82周年 陸國台辦敦促日本收回錯誤言論

在日本首相高市早苗相關言論，引發中日關係緊張持續下，就開羅宣言在本月1日滿發表82周年，大陸國台辦港澳局長、發言人張晗3日表示，敦促日方深刻反省歷史罪責，收回錯誤言論，停止干涉中國內政，以實際行動恪守「一個中國原則」和對華政治承諾。

大陸外交部、國台辦、國防部等多部門近期持續就中日關係表態。張晗在今天上午的記者會上說，今年是中國人民抗日戰爭勝利80周年，是台灣光復80周年，也是《開羅宣言》發表82周年。

她說，《開羅宣言》等一系列國際法文件是世界反法西斯戰爭的重大成果，從國際法層面「明確了中國對台灣的主權」，更構成戰後國際秩序的重要組成部分。遵守其有關規定是日方必須承擔的國際法義務。

張晗說，日本首相高市早苗的涉台錯誤言論干涉中國內政，向「台獨」分裂勢力發出錯誤信號，危害台海和平穩定。「我們敦促日方深刻反省歷史罪責，收回錯誤言論，停止干涉中國內政，以實際行動恪守一個中國原則和對華政治承諾」。

另就美國國會轄下「美中經濟暨安全檢討委員會」（USCC），於日前建議由台灣提供資金，協助菲律賓美軍基地升級，張晗說，正告賴清德當局，勾連外部勢力挑釁滋事、破壞地區和平穩定，在「倚外謀獨」的邪路上一條道走到黑，難逃玩火自焚的結局。

就上述議題，菲律賓國防部發言人安多隆早前回應說，菲方是在看到新聞後才得知，美方目前暫未就此事知會菲律賓，對相關建議不予置評。

至於近日哥倫比亞聲明稱堅持一中，否認將在台灣設立辦事處，張晗說，「事實一再證明，一個中國原則是國際關係基本準則和國際社會普遍共識，堅持一個中國原則是大義所在、大勢所趨」。張晗另就第93屆國際刑警組織全體大會11月24日至27日在摩洛哥召開，美議員提出支持台灣加入國際刑警組織法案回應稱，台灣參與國際組織必須按照「一個中國原則」處理。