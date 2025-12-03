中日衝突升溫是否挺日？南韓總統李在明：打架要攔著、生意要撮合

南韓總統李在明3日就「12.3緊急戒嚴事件」一周年，在青瓦台迎賓館會見外籍記者，期間被問到中日兩國發生外交衝突，南韓是否支持日本時表示，南韓不會選邊站，而應盡可能發揮居中斡旋與調解的角色。

韓聯社與南韓中央日報報導，李在明引用南韓俗諺「打架要攔著，生意要撮合」，表示「我們偏袒任何一方只會成為加劇衝突的因素。」

他說：「無論是個人還是國與國之間的關係，都應盡量追求共存、互相尊重與合作，這是最為理想的做法。應努力找出共同點，並盡可能尋找合作領域以進行合作，這才是最為可取的做法。」

他還表示，東北亞地區經濟充滿活力，但在軍事安全方面卻極具風險。在這樣的地區，更應努力尋找共同點，並盡可能找出可合作的領域加以合作，同時進一步指出：「與其偏袒某一方，不如尋找讓所有人都能共存的方式。如果存在可以最大限度減少衝突並發揮調解作用的領域，就應承擔這一角色，這將是更理想的做法。」