快訊

駭人！台中騎車與大貨車車禍 女騎士頭顱滾地慘死

陳都靈是誰？為何被說「于朦朧第二」？美國靈媒一句話預言成關注

週刊爆電視台不砍胡瓜價「雙方同意續約」 民視：還沒談完

中日衝突升溫是否挺日？南韓總統李在明：打架要攔著、生意要撮合

聯合報／ 編譯周辰陽／即時報導
南韓總統李在明3日在首爾青瓦台舉行記者會，紀念「12.3緊急戒嚴事件」一周年。美聯社
南韓總統李在明3日在首爾青瓦台舉行記者會，紀念「12.3緊急戒嚴事件」一周年。美聯社

南韓總統李在明3日就「12.3緊急戒嚴事件」一周年，在青瓦台迎賓館會見外籍記者，期間被問到中日兩國發生外交衝突，南韓是否支持日本時表示，南韓不會選邊站，而應盡可能發揮居中斡旋與調解的角色。

韓聯社與南韓中央日報報導，李在明引用南韓俗諺「打架要攔著，生意要撮合」，表示「我們偏袒任何一方只會成為加劇衝突的因素。」

他說：「無論是個人還是國與國之間的關係，都應盡量追求共存、互相尊重與合作，這是最為理想的做法。應努力找出共同點，並盡可能尋找合作領域以進行合作，這才是最為可取的做法。」

他還表示，東北亞地區經濟充滿活力，但在軍事安全方面卻極具風險。在這樣的地區，更應努力尋找共同點，並盡可能找出可合作的領域加以合作，同時進一步指出：「與其偏袒某一方，不如尋找讓所有人都能共存的方式。如果存在可以最大限度減少衝突並發揮調解作用的領域，就應承擔這一角色，這將是更理想的做法。」

高市早苗 李在明 台灣有事

延伸閱讀

李在明戒嚴風波周年談話 12月3日定為國民主權日

談中日關係緊張 李在明：韓國要成為調停角色

南韓政府祭兩重拳 阻貶韓元…大摩：最糟時期已過

稱「韓國必須走向統一」 李在明提議恢復南北聯絡管道

相關新聞

中日衝突升溫是否挺日？南韓總統李在明：打架要攔著、生意要撮合

南韓總統李在明3日就「12.3緊急戒嚴事件」一周年，在青瓦台迎賓館會見外籍記者，期間被問到中日兩國發生外交衝突，南韓是否...

1972年日中聯合聲明「台灣是中國領土不可分割的一部分」 高市：沒有改變

日本首相高市早苗在3日的參議院全體會議上表示，對於中國大陸在1972年《日中共同聲明》中宣示「台灣是中華人民共和國領土不...

開羅宣言82周年 陸國台辦敦促日本收回錯誤言論

在日本首相高市早苗相關言論，引發中日關係緊張持續下，就開羅宣言在本月1日滿發表82周年，大陸國台辦港澳局長、發言人張晗3...

談中日關係緊張 李在明：韓國要成為調停角色

近期中國與日本外交關係緊張，對此韓國總統李在明今天表示，若偏袒任何一方，都會成為使衝突加劇的因素，因此韓國要成為仲介、調...

中日釣魚台對峙3小時 陸海警載機砲出擊 圖解魔鬼數字

中國大陸海警局2日稱，日本漁船非法進入大陸釣魚島（我稱「釣魚台」、日本稱「尖閣諸島」）領海，大陸海警艦艇依法對其採取必要管控措施並警告驅離，日方巡邏船也要求陸方駛離該海域，雙方對峙約3小時。

中日緊張 林佳龍估約一年才能穩定

對中日衝突，我外交部表示，釣魚台列嶼是我國固有領土，任何其他各方的片面行動都無法改變此一事實，中方近年頻繁的行動已造成東...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。