談中日關係緊張 李在明：韓國要成為調停角色

近期中國與日本外交關係緊張，對此韓國總統李在明今天表示，若偏袒任何一方，都會成為使衝突加劇的因素，因此韓國要成為仲介、調停的角色，尋找大家能共存的方向。

根據韓聯社今天報導，韓國總統李在明今天因為緊急戒嚴事件1周年，在青瓦台迎賓館舉行外媒記者會，其中談及近期中國、日本外交關係緊張，李在明指出，韓國有句諺語「打架要勸阻，交易要促成」。

李在明表示，無論是個人關係或國家關係，盡可能共存、尊重、合作是最理想的，並表示，「努力找出共同點，盡可能找出能合作的部分並加以合作，才是可取之道」。

李在明也強調，與其偏向一方，不如尋找大家能共存的方向，若有可能的領域，「能夠最小化衝突，並從事仲介與調停，那麼履行這樣的角色才更理想」。

法新社今天也針對李在明的發言報導，並介紹事件背景，報導指出，日本首相高市早苗「台灣有事」答詢，成為日中關係日漸緊張的爭端，中國呼籲民眾避免前往日本旅行，也有多組日本藝人在中國演出受影響。

法新社也報導指出，中國視自治的台灣為領土的一部分，並未排除以武力將這座民主島嶼納入控制之中。