快訊

台灣鯛藥檢延燒…供應商稱未檢出 高市衛生局：屬不同檢體

岡山高中學生爆試卷寫「中華民國」被扣分？ 校方澄清：已補回成績

「LINE Pay給你」是哪種Pay？LINE Pay Money要重新申請嗎？6大問題新舊用戶必看

談中日關係緊張 李在明：韓國要成為調停角色

中央社／ 首爾3日綜合外電報導
韓國總統李在明。歐新社
韓國總統李在明。歐新社

近期中國與日本外交關係緊張，對此韓國總統李在明今天表示，若偏袒任何一方，都會成為使衝突加劇的因素，因此韓國要成為仲介、調停的角色，尋找大家能共存的方向。

根據韓聯社今天報導，韓國總統李在明今天因為緊急戒嚴事件1周年，在青瓦台迎賓館舉行外媒記者會，其中談及近期中國、日本外交關係緊張，李在明指出，韓國有句諺語「打架要勸阻，交易要促成」。

李在明表示，無論是個人關係或國家關係，盡可能共存、尊重、合作是最理想的，並表示，「努力找出共同點，盡可能找出能合作的部分並加以合作，才是可取之道」。

李在明也強調，與其偏向一方，不如尋找大家能共存的方向，若有可能的領域，「能夠最小化衝突，並從事仲介與調停，那麼履行這樣的角色才更理想」。

法新社今天也針對李在明的發言報導，並介紹事件背景，報導指出，日本首相高市早苗台灣有事」答詢，成為日中關係日漸緊張的爭端，中國呼籲民眾避免前往日本旅行，也有多組日本藝人在中國演出受影響。

法新社也報導指出，中國視自治的台灣為領土的一部分，並未排除以武力將這座民主島嶼納入控制之中。

高市早苗 台灣有事

延伸閱讀

南韓政府祭兩重拳 阻貶韓元…大摩：最糟時期已過

稱「韓國必須走向統一」 李在明提議恢復南北聯絡管道

韓美外交高層會談 韓媒：兩方論調出現差異

南韓總統李在明臉書韓英中文齊發… 對香港宏福苑大火表示哀悼

相關新聞

中日衝突升溫是否挺日？南韓總統李在明：打架要攔著、生意要撮合

南韓總統李在明3日就「12.3緊急戒嚴事件」一周年，在青瓦台迎賓館會見外籍記者，期間被問到中日兩國發生外交衝突，南韓是否...

談中日關係緊張 李在明：韓國要成為調停角色

近期中國與日本外交關係緊張，對此韓國總統李在明今天表示，若偏袒任何一方，都會成為使衝突加劇的因素，因此韓國要成為仲介、調...

中日釣魚台對峙3小時 陸海警載機砲出擊 圖解魔鬼數字

中國大陸海警局2日稱，日本漁船非法進入大陸釣魚島（我稱「釣魚台」、日本稱「尖閣諸島」）領海，大陸海警艦艇依法對其採取必要管控措施並警告驅離，日方巡邏船也要求陸方駛離該海域，雙方對峙約3小時。

中日緊張 林佳龍估約一年才能穩定

對中日衝突，我外交部表示，釣魚台列嶼是我國固有領土，任何其他各方的片面行動都無法改變此一事實，中方近年頻繁的行動已造成東...

陸警驅日船 釣魚島對峙3小時

中日關係緊張之際，大陸海警局昨天通報稱，日本「瑞寶丸」號漁船非法進入大陸釣魚島（我稱「釣魚台」、日本稱「尖閣諸島」）的領...

戳破大國表象？高市涉台言論掀中日緊張 紐時投書：讓世界正視台灣

紐時今天刊登華府智庫「捍衛民主基金會」中國問題資深研究員辛格頓的評論文章。文中指出，日本改變了世界必須如何看待台灣，日本...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。