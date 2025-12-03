中日緊張 林佳龍估約一年才能穩定

對中日衝突，我外交部表示，釣魚台列嶼是我國固有領土，任何其他各方的片面行動都無法改變此一事實，中方近年頻繁的行動已造成東海情勢動盪不安，呼籲各方理性克制。

外交部長林佳龍昨接受彭博專訪表示，日相高市早苗「台灣有事」引發的緊張情勢，可能需要約一年才能穩定，但「對北京而言，升高衝突也不符合其利益」。

華爾街日報一日的「中國霸凌日本給世界上了一課」社論指出，北京再度動用經濟脅迫，企圖讓日本首相噤聲，這對國際社會是惡兆，凸顯中共一旦拿下區域的海上掌控權，恐怕動輒訴諸經濟手段恐嚇周邊或更遠國家；中國不斷加劇對台威脅才是真正的危險，美國總統川普若要嚇阻北京野心，必須有日本協助。

該篇社論另引述華爾街日報早前報導稱，中國國家主席習近平十一月廿四日與川普通話，「有一半時間都在抱怨對日本與台灣的各種不滿」。令人更憂心的是，川普隨後致電高市要求不要在台灣問題上刺激北京。但日本無意和核武大國中國開戰，唯有北京的侵略讓日本別無選擇時，東京才可能被逼到那一步。

文章認為高市言論並非危言聳聽，台灣一旦失守，不僅會使日本失去第一島鏈的戰略縱深，關鍵航運路線也將暴露於中斷或封鎖風險。