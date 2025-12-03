聽新聞
陸警驅日船 釣島對峙3小時
中日關係緊張之際，大陸海警局昨天通報稱，日本「瑞寶丸」號漁船非法進入大陸釣魚島（我稱「釣魚台」、日本稱「尖閣諸島」）的領海，大陸海警艦艇依法對其採取必要管控措施並警告驅離，日方巡邏船也要求陸方駛離該海域，雙方對峙三小時左右。
除了爭端海域施壓，共軍持續在渤海、黃海密集展開軍演。上月中以來，多地海事局發布有關軍事任務、實彈射擊的航行警告近卅則，海域範圍從渤海一路往南延伸至黃海南部。寧波海事局上周也發布在寧波象山沿海實彈射擊的消息，該處已鄰近東海海域。
日相高市早苗「台灣有事」言論引爆外交風波以來，這次是大陸海警第二度前往存在主權爭議的釣魚台領海，有別十一月十六日赴釣魚台領海巡航，這次施壓動作更強烈，對日本漁船驅逐，兩國緊張情勢持續升高。為求降溫，日本跨黨派組織「日中友好議員聯盟」已向中方表達希望年底前訪問大陸，但大陸外交部僅表示，希望日本相關團體在日本國內多發揮積極作用。
根據日本共同社引述日本第十一管區海上保安本部（那霸）消息，兩艘搭載機砲的大陸海警船於昨凌晨二時廿五分左右相繼駛入釣魚台周邊日本「領海」。
日方表示，日方巡邏船要求大陸海警船駛離該海域，陸方約三小時後才離開，駛入領海外側鄰接區。日方當時並確認，鄰接區還有另外兩艘配備機砲的陸方船隻。中方這次行動與上次一樣都出動四艘船隻，但這次四艘都搭載機砲。日方統計，這是大陸公務船今年第廿九次駛入釣魚台領海，前一次是十一月十六日，也是高市新內閣與北京產生外交摩擦之初。
