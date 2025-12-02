快訊

全聯鯛魚排藥檢超標急下架 第三方單位檢驗結果大逆轉

陸配被註銷台灣戶籍…錢麗今晚辦理離職 華碩官方回應了

國防預算遭封殺…賴總統：在野黨準備走另一條路 未來恐成愛國者治台

聽新聞
0:00 / 0:00

戳破大國表象？高市涉台言論掀中日緊張 紐時投書：讓世界正視台灣

中央社／ 東京2日綜合外電報導
紐時今天刊登華府智庫「捍衛民主基金會」中國問題資深研究員辛格頓的評論文章。文中指出，日本改變了世界必須如何看待台灣，日本首相高市早苗挺台言論戳破中國的大國自信表象。 法新社
紐時今天刊登華府智庫「捍衛民主基金會」中國問題資深研究員辛格頓的評論文章。文中指出，日本改變了世界必須如何看待台灣，日本首相高市早苗挺台言論戳破中國的大國自信表象。 法新社

紐時今天刊登華府智庫「捍衛民主基金會」中國問題資深研究員辛格頓的評論文章。文中指出，日本改變了世界必須如何看待台灣，日本首相高市早苗挺台言論戳破中國的大國自信表象。

辛格頓（Craig Singleton）在紐約時報（The NewYork Times）發表題為「日本改變了世界必須如何看待台灣」（Japan Has Changed How the World MustThink About Taiwan）的文章。

他寫道，高市早苗上月在東京告訴國會議員，若中國攻擊或封鎖台灣，將構成對日本的「存亡危機事態」。她一句簡單的話語就足以戳破中國的大國自信表象。

辛格頓表示，高市只是說出長期以來的共識，即涉及台灣的危機將威脅日本國家安全。而她此番言論是迄今最明確的公開訊號之一，顯示日本可能協防台灣，抵禦中國的潛在侵略。

他提及，北京當局的反應彷彿向高市宣戰，中國官媒形容她的言論如日本軍國主義復辟，合理化日本二戰時的侵略，中國駐大阪總領事薛劍更是在網路上發表形同「斬首」高市的威脅言論。

辛格頓指出，中國習慣性地對日本發難，因為對日本發動戰爭的過往懷著怨恨，包括當年的殘酷侵華與占領。然而這次的憤怒源自更危險的因素，中國日益擔心其核心目標之一-孤立台灣並迫其接受與中國統一-正面臨失敗風險。

他提到，中共長期以來假定，時間與壓力會慢慢迫使台灣屈服。如果中國國家主席習近平認為這項策略失敗，他可能會比原計畫較早採取更嚴厲的施壓手段。對區域安全而言，美日堅定立場及表明，若中國擴大對台施壓，將招致聯合回應，這點至關重要。

辛格頓指稱，中國多年來在外交及經濟方面逐步對台施壓，幾乎每天進行軍演和資訊戰。中國的目標明確，就是要讓台灣人民相信抵抗無效，唯有投降才能避免毀滅性衝突。

他寫道，高市的言論戳破了這套邏輯，因為日本境內有美軍基地，在應對中國侵略時將扮演關鍵角色，她的發言向北京發出警告，若對台灣施加更大壓力，很可能引發盟國聯合回應。

辛格頓表示，日本應堅守立場，美國應予以支持。若任何一方退縮，北京將認為施壓奏效。但若美日及其盟友表明，中國對台灣的持續脅迫將招致聯合反制，便能改變中國的盤算，使其明白進一步升高情勢恐引發超出掌控的衝突。

他指出，高市並非引發此種情況的原因，中國的長年脅迫才是問題根源。她的言論只是使長期隱含的事實浮上檯面，即如果北京繼續擴大對台施壓，其他民主國家必將被捲入，因為台灣的命運與它們的安全息息相關。

高市早苗 台灣有事 日本 北京 華府 習近平

延伸閱讀

美智庫推演 日本捲入「台灣有事」最壞情況4662死傷+海上封鎖

陸外交部再度警告日本 膽敢介入台海事務「必遭迎頭痛擊」

日相高市早苗連說5次「工作」 奪日本年度流行語大賞

中日因高市「台灣有事」答辯關係緊張 林佳龍：大約一年才能穩定

相關新聞

戳破大國表象？高市涉台言論掀中日緊張 紐時投書：讓世界正視台灣

紐時今天刊登華府智庫「捍衛民主基金會」中國問題資深研究員辛格頓的評論文章。文中指出，日本改變了世界必須如何看待台灣，日本...

美智庫推演 日本捲入「台灣有事」最壞情況4662死傷+海上封鎖

美國智庫戰略暨國際研究中心（Center for Strategic and International Studies，CSIS）7月發表一份報告，模擬台海發生軍事衝突作出最壞...

陸外交部再度警告日本 膽敢介入台海事務「必遭迎頭痛擊」

大陸外交部發言人林劍在2日下午在例行記者會中表示，當前中日關係面臨的局面，完全是由日本首相高市早苗「錯誤涉台言論」引起的...

美日聯手中國必輸？ 24次「台灣有事」兵推 陸僅2情境取勝

日相高市早苗拋出「台灣有事」答詢引發中國強烈反彈，對此日媒President Online摘錄前海上自衛隊成員相關書籍指...

川普對台無償軍援掛零 日學者：「台灣有事」美出兵可能性偏低

日本筑波大學中國問題研究所長遠藤譽1日發表文章指出，對比拜登政府最後兩年多次對台軍援，川普總統完全未再動用「總統撥款權(...

中方犯了「3誤判」對日威脅還會升高嗎？

日本首相高市早苗「台灣有事說」餘波盪漾，台灣國安人士1日分析，北京透過粗暴的對外語言、軍事恫嚇、海上灰色地帶騷擾、經濟脅...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。