陸外交部再度警告日本 膽敢介入台海事務「必遭迎頭痛擊」

大陸外交部發言人林劍在2日下午在例行記者會中表示，當前中日關係面臨的局面，完全是由日本首相高市早苗「錯誤涉台言論」引起的。日方應恪守對華的政治承諾，收回錯誤言論，以實際行動「反思糾錯」。

林劍再度警告，「任何外部勢力膽敢介入台海事務，我們必將迎頭痛擊；民進黨當局包藏禍心，令人不齒，妄圖『倚外謀獨』，註定死路一條」。

據央視新聞報導，林劍還表示，自日本戰敗以來，右翼勢力不斷推動為侵略歷史翻案。近些年日本的防衛費「十三連增」，自我鬆綁集體自衛權，多次放寬武器出口限制，發展所謂「對敵基地攻擊能力」，圖謀修改「無核三原則」等，一步步掏空《開羅宣言》和《波茨坦公告》對日本明確規定的條款，違背自身在日本憲法中所作承諾。

林劍稱，有鑒於此，中國常駐聯合國代表團已再次致函聯合國秘書長，重申中方嚴正立場。他強調，今年是中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80周年。中方堅決反對日方「倒行逆施」挑戰戰後國際秩序，為軍國主義招魂。

林劍再次敦促日方「切實反思、糾錯」，履行戰敗國義務，以實際行動兌現對中國和國際社會的承諾，不要一再背信棄義。

對於日本經團聯、議員團接連請求訪問中國，林劍說，「我們注意到了上述消息，也注意到日本國內有很多有識之士對高市的錯誤涉台言論引發的惡劣影響和嚴重後果深感憂慮。」

他重申，中方敦促日方「反思糾錯」，撤回高市的「錯誤言論」，停止傷害兩國的國民感情，以實際行動體現對華的政治承諾，為中日的正常交流創造必要條件，希望日本的相關團體在日本國內多發揮積極作用。