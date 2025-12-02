美日聯手中國必輸？ 24次「台灣有事」兵推 陸僅2情境取勝

快訊

聯合報／ 編譯盧思綸／即時報導
美國總統川普（右）10月28日與日相高市早苗（左）一同視察美軍駐橫須賀基地並發表演說。路透
日相高市早苗拋出「台灣有事」答詢引發中國強烈反彈，對此日媒President Online摘錄前海上自衛隊成員相關書籍指出，北京之所以反應激烈，背後原因可能與美國智庫早前兵推結果有關。在24種推演情境中，解放軍有22次落敗，其中2次取勝都是美日沒有聯手的情況。

報導以「為何中國政府對高市發言不耐？台灣發生戰爭情況，中國僅2種情境取勝」為題，摘錄自現為Youtuber頻道「大野狼少佐」著作「前海上自衛隊幹部教你守國地緣政治入門」內容，書中回顧美國「戰略暨國際研究中心」（CSIS）2023年曾就中國武力犯台進行兵推。

這項兵推報告被視為近年最具代表性的台海衝突研究，其中設定中國勝利條件是全面占領台灣，美日台三方只要成功阻止即視為勝利。CSIS指出，中國在22種情境中皆被擊退，或是最多僅占領台灣1/4的面積。原因並非出於整體兵力不足，而是因為跨海侵台時的登陸兵力受補給線與投射距離限制，無法足以占領台灣。

根據這項研究，北京取勝只存在於2種情境：美國選擇不介入台海戰事；以及日本採取中立，拒絕讓美軍使用在日基地。

一旦日本選擇中立，幾乎形同美國無法有效以軍事介入。沒有日本的港口、維修能力、彈藥庫與航空基地，美軍雖然仍能從本土及關島馳援台灣，但因距離遙遠，整體作戰節奏將從「天」變成「周」，無法維持足夠頻率的補給與戰力輪替。戰力會逐步下滑，中國的空海軍得以在近岸海域保持優勢，兵推最終因此逆轉。

理論上，中國能以中程飛彈攻擊日本基地，但這些武器成本高昂、數量有限，且日本具備分散部署與快速修復能力。要徹底摧毀日本港口、機場與後勤節點的難度極高。

日本不像台灣直接暴露在短程飛彈與航空打擊之下，因此作為後勤基地相對安全。這種安全性使日本成為區域內極為罕見、可長期依賴的後勤地點。

報導說明，這不表示日本需要派兵參戰，而是必須提供後勤，使美軍能在台灣周邊行動，且保護日本基地本身。如果可能，日本也可協助限制中國海軍潛艦行動等，但最優先仍是保衛日本。

兵推結果一致顯示，在台灣有防衛意志、美國願意軍事介入，且日本肯提供後勤與基地等三者條件兼備的情況下，中國在多數情境中都無法取得勝利。

高市早苗 台灣有事

